高雄警攔查可疑車輛　5男棄車落跑！空車滑行擦撞警車

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市仁武區今（26）日上午發生一起驚險的棄車逃逸事件，一輛自小客車因行車不穩遭警方攔查，駕駛不僅拒絕配合，更在車輛未完全停止的情況下，與車上4名乘客一同棄車逃逸，造成車輛滑行擦撞警車，造成警車右車門毀損，所幸無人受傷，警方查出車主是一名失聯移工，懷疑車上5人都是非法移工，正循線追緝逃逸的車主及乘客到案。

▲▼仁武分局員警攔查可疑車輛，車上5男棄車逃逸，車子滑行撞上警車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

仁武分局表示，今日上午6時許，轄區員警巡邏行經鳳仁路與成功路口時，發現一輛自小客車行車速度忽快忽慢，懷疑駕駛精神不濟，遂上前關心。

警方鳴笛示意靠邊停車，不料駕駛阮姓男子（約23歲）與車內4名男性乘客竟突然棄車逃逸，導致車輛繼續往前滑行，擦撞巡邏車右側車身，造成警車右側副駕駛座及後方乘客車門凹損。

警方現場立即確認無人受傷，並進一步查證發現，車主為越南籍阮姓男子，已於今年5月遭通報失聯，目前，仁武分局已擴大調閱監視器畫面，積極追緝阮姓男子及同車乘客到案。警方強調，將針對阮男拒絕攔檢及肇事逃逸等違規行為，依法掣單處罰，合計最高可處3萬3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照9個月。