　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警攔查違規自小客　全車都是越籍失聯移工！駕駛被通緝

▲桃園警分局昨晚執行雷霆除暴專案，對特種營業場所臨檢。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局昨晚執行雷霆除暴專案，對特種營業場所臨檢。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局晚間執行雷霆除暴專案，於桃園區中山路發現一輛自小客轉彎未使用方向燈，但該車拒檢仍往前行駛，警網將其攔停後發現，車內3男1女均為越南籍，4人見到員警都神色緊張，後座乘客一度欲開車門落跑，馬上被員警制止，經查4人分別失聯1年以上移工，其中還有一名通緝犯。

▲▼並查獲3男1女整車都是失聯的越南籍移工。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並查獲3男1女整車都是失聯的越南籍移工。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並查獲3男1女整車都是失聯的越南籍移工。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局昨晚針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時在於周邊路口設置攔檢點，以封閉式攔檢，加強取締惡性交通，展現維護社會治安、保障市民安全的決心。本次勤務出動67名警力臨檢12 處場所並於8處路口執行路攔檢，共查獲績效：通緝3件3人、酒駕公危1件1人、一般刑案（詐欺）1件1人。

晚間7時許，龍安派出所員警於桃園區中山路發現一輛自小客轉彎未使用方向燈，示意駕駛停車受檢，但該車仍往前行駛，員警於八德區中華路5巷將其攔停，車內均為越南籍人士共1女3男，4人見到員警都神色緊張，員警立即提高警覺，呼叫警力支援。

當時後座乘客想開啟車門馬上被員警制止，支援警力也迅速趕到，經查4人分別為駕駛丁男(32歲、失聯兩年半、另因涉及詐欺案遭發布通緝中)、阮女(30歲、失聯1年多)、丁男(55歲、失聯2年)及丁男(35歲、失聯2年多)，員警立即將所有人帶返所內，失聯部分依規定移請收容，通緝部分依法解送歸案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷
快訊／台積電工安意外　1人遭砸死
攤商大排長龍一次買10份「全是房仲」　在地曝：都為了那張紙
日本人來台灣遭攻擊！　粉衣女隨機踹人
+300「要不要打手槍」　按摩女被逮到
快訊／OKmart開出千萬發票！　門市公布
謝宜容涉貪認罪痛哭20分鐘！　向身亡部屬道歉
稱「幕後老闆是賴清德」　股市作家詐830萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷　檢將解剖釐清是否受虐

屏東男手遭割傷血流如注！急奔派出所求救　警安撫止血通報119

快訊／台積電嘉義廠工安意外…工人遭「變電箱砸中」！搶救無效亡

台南男疑毒駕！連撞7車「行人也遭殃」　搜出海洛因被送辦

啥狀況！追詐團警示帳戶　老闆喊冤：我也是受害者

北市日籍男過馬路竟遭踹！警調監視器追「粉衣女」

男陷愛情陷阱淪車手　自首投案幫抓收水手…贓款藏壓轎金紅包

副駕安裝超大螢幕！阿北淡定開車上國1　國道警察說話了

謝宜容涉貪認罪痛哭20分鐘！求情堪憫恕拚緩刑　向身亡部屬道歉

曾出書分析股市　台中男瞎扯「老闆是賴清德」違法代操詐830萬

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷　檢將解剖釐清是否受虐

屏東男手遭割傷血流如注！急奔派出所求救　警安撫止血通報119

快訊／台積電嘉義廠工安意外…工人遭「變電箱砸中」！搶救無效亡

台南男疑毒駕！連撞7車「行人也遭殃」　搜出海洛因被送辦

啥狀況！追詐團警示帳戶　老闆喊冤：我也是受害者

北市日籍男過馬路竟遭踹！警調監視器追「粉衣女」

男陷愛情陷阱淪車手　自首投案幫抓收水手…贓款藏壓轎金紅包

副駕安裝超大螢幕！阿北淡定開車上國1　國道警察說話了

謝宜容涉貪認罪痛哭20分鐘！求情堪憫恕拚緩刑　向身亡部屬道歉

曾出書分析股市　台中男瞎扯「老闆是賴清德」違法代操詐830萬

中職明星賽7月19、20日再戰大巨蛋　曾豪駒領軍對決平野惠一

朱立倫稱願交棒黨魁　趙少康：要退不用等9月！反罷免讓盧秀燕來

蓑羽鶴誤入老虎區「1對7」慘遭分食！遊客嚇傻：職場命案

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

裕民取得ISO 27001與27032雙重認證　全面強化資安接軌國際標準

籲綠放下意識形態　民眾黨：誠實告訴人民「怎麼撐過缺電危機」

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷　檢將解剖釐清是否受虐

屏東男手遭割傷血流如注！急奔派出所求救　警安撫止血通報119

舒淇小露事業線吸目光　戴單邊葫蘆耳環好時髦

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

社會熱門新聞

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

康健生技4死槍擊案　槍手李鴻淵3個死刑遭撤銷

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年！她訴請離婚

即／暴揍陳沂打手落跑了　檢發布通緝「藏鏡人」仍是謎

女網紅樓梯間遭性侵！補教名師15年後竟還在教

女遭詐千萬、房被騙走！每天還要打卡回報

女自撞亡驗出微量酒精反應　送法醫研究所確認

即／高雄約會勝地驚見女浮屍　身分死因待釐清

慶生遭3狼下藥性侵！1人「逃25年」躲過追訴期

台中傍晚墜樓！女子15樓墜落身亡

廟會盃大亂鬥！陣頭對決夫妻「神尊慘趴地」

更多熱門

相關新聞

「月賺30%」騙倒2600人　女嫌逃泰落網

「月賺30%」騙倒2600人　女嫌逃泰落網

越南一名30歲女子涉及加密貨幣、外匯投資詐騙遭通緝逮捕，此案超過2600人受害，總計造成3億美元（約新台幣89.8億元）的損失。這名女子潛逃泰國曼谷後，已於23日在飯店落網，她的2名保鑣也被逮捕。

財部認定越南水泥傾銷　2個月內課最高23.2%反傾銷稅

財部認定越南水泥傾銷　2個月內課最高23.2%反傾銷稅

「娶越南妻、收租4萬」　台男想離職！網愣見薪資

「娶越南妻、收租4萬」　台男想離職！網愣見薪資

傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

4人盜刷1億日圓買菸轉賣　超商店主涉共謀

4人盜刷1億日圓買菸轉賣　超商店主涉共謀

關鍵字：

雷霆專案攔查越南失聯移工

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面