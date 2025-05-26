警攔查違規自小客　全車都是越籍失聯移工！駕駛被通緝

▲桃園警分局昨晚執行雷霆除暴專案，對特種營業場所臨檢。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局晚間執行雷霆除暴專案，於桃園區中山路發現一輛自小客轉彎未使用方向燈，但該車拒檢仍往前行駛，警網將其攔停後發現，車內3男1女均為越南籍，4人見到員警都神色緊張，後座乘客一度欲開車門落跑，馬上被員警制止，經查4人分別失聯1年以上移工，其中還有一名通緝犯。

▲▼並查獲3男1女整車都是失聯的越南籍移工。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局昨晚針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時在於周邊路口設置攔檢點，以封閉式攔檢，加強取締惡性交通，展現維護社會治安、保障市民安全的決心。本次勤務出動67名警力臨檢12 處場所並於8處路口執行路攔檢，共查獲績效：通緝3件3人、酒駕公危1件1人、一般刑案（詐欺）1件1人。

晚間7時許，龍安派出所員警於桃園區中山路發現一輛自小客轉彎未使用方向燈，示意駕駛停車受檢，但該車仍往前行駛，員警於八德區中華路5巷將其攔停，車內均為越南籍人士共1女3男，4人見到員警都神色緊張，員警立即提高警覺，呼叫警力支援。

當時後座乘客想開啟車門馬上被員警制止，支援警力也迅速趕到，經查4人分別為駕駛丁男(32歲、失聯兩年半、另因涉及詐欺案遭發布通緝中)、阮女(30歲、失聯1年多)、丁男(55歲、失聯2年)及丁男(35歲、失聯2年多)，員警立即將所有人帶返所內，失聯部分依規定移請收容，通緝部分依法解送歸案。