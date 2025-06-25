豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

▲豬油在全球最有營養的食物當中排名第8，醫師陳欣湄示警，若長期大量食用，恐有健康風險。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

英國BBC報導將豬油列為「全球最有營養的食物」第八名，引發不少民眾關注與討論，甚至有患者詢問是否應該改用豬油炒菜。對此，家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油雖富含營養素，但若長期大量食用，可能導致慢性發炎與健康風險。她呼籲民眾應理性看待，避免因片面資訊而盲目跟風，日常烹調仍應強調「適量為宜」。

陳欣湄指出，豬油確實含有維生素B群、礦物質與較高比例的單元不飽和脂肪酸，從營養角度來看有其價值。BBC報導中所採用的評分標準，著重在食材是否能搭配其他食物滿足日常營養需求，並非針對健康風險進行綜合評估。因此，單憑排名來判定「健康與否」，恐怕有失偏頗。

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她援引文獻指出，實驗發現長期食用豬油的老鼠，其體內發炎指數如IL-6上升，且促發炎的巨噬細胞增加、抗發炎細胞反而減少。這些變化顯示豬油可能促使身體進入慢性發炎狀態，增加消化道不適、關節疼痛、免疫力下降等症狀風險，對於已有代謝性疾病者尤其需留意。

陳欣湄提醒，慢性發炎的長期後果不容小覷，可能與肥胖、糖尿病、過敏性疾病、自體免疫疾病，甚至神經退化與癌症等多項慢性病有關。若民眾長期以豬油作為主要油脂來源，建議應同步補充原型食物與富含植化素的蔬果，以減少發炎反應，降低健康負擔。

面對民眾的疑慮與討論，陳欣湄強調，若原本就未使用豬油，不建議因報導而開始大量攝取。但若家庭飲食習慣難以更動，也不必過度焦慮，只要搭配多樣化、均衡的健康飲食，便能有效中和潛在風險。她也再次提醒大眾，「豬油非毒物，也非仙丹，關鍵在於量與搭配。」