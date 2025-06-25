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颱風季登山風險遽增　林業保育署南投分署呼籲山友做足行前準備

▲能高越嶺道西段受天候影響步道坍方。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲能高越嶺道西段受天候影響步道坍方。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年6月至9月為颱風盛行季節，期間氣候變化與山區環境均有高度不確定性；林業及自然保育署南投分署籲請民眾颱風季登山前務必做好充足準備，留意氣象資訊與山區路況變化，並提高自身安全警覺，確保登山活動均能平安順利。

林業保育署南投分署指出，颱風季期間的山區天候與地形條件變化快速，若缺乏周全的事前規劃與警覺意識，容易導致迷途、失聯或發生其他安全事故，進而危及生命安全；民眾前往山區活動時，應事先蒐集最新氣象資料及路況資訊，並檢查登山裝備是否齊全且功能正常，特別是導航器材、雨具、保暖衣物與足夠的飲用水與糧食，當發布颱風警報、豪雨特報或強風警示時，應立即暫緩或取消登山行程，以確保人身安全。

▲颱風季登山有風險，林業保育署南投分署籲請民眾做好充足準備。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，登山時應避免單獨行動，最好由具有經驗的領隊帶領同行，並與隊員及留守人員保持聯繫，確保遇有突發狀況時能及時應對，出發前亦須熟悉路線與地形，特別留意可能發生溪水暴漲、坍方與落石的危險區段，並在行進過程中隨時注意周遭環境變化；登山者也應評估自身體力與經驗，切勿勉強行程，若出現身體不適或遭遇緊急情況，應當機立斷選擇折返，優先確保人員安全。

如需查詢步道最新開放情形可至「台灣山林悠遊網」（https://recreation.forest.gov.tw）網站查詢，以獲得即時、正確的資訊。

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