獨／新北男幫喬債反遭囚禁痛毆「10萬贖人」　警攻堅逮4嫌

▲趙男帶著杜男跟家屬拿錢贖人，遭到埋伏的警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名婦人日前前往警局報案，指稱兒子與人有債務糾紛，遭人拘禁、毆打，必須代替償還才放人。警方立即陪同婦人交付款項，在北市文山區逮捕收款嫌犯，並救出遭囚的男子，隨後又前往拘禁地點，逮捕另外3名男子，並查獲毆打被害人的棍棒、刀械以及毒品安非他命、依托咪酯，隨即將4人帶回偵辦。

據了解，遭囚禁的40歲杜姓男子，前天（23日）凌晨1時許，到41歲汪男台北市文山區和興路的住處，杜男才剛進門，汪男立即質問杜男，女友的名牌包及現金是否被他所偷，杜男堅決否認，杜男與33歲趙男、28歲陳男以及36歲陳男立即對杜男拳打腳踢圍毆。

▲警方前往汪男住處破門攻堅，並搜出毒品及刀械。（圖／記者陸運陞翻攝）

杜男禁不起痛毆，答應願意支付10萬元，但表示要打給母親幫忙，趙男就以杜男手機打給杜母，表達來意並約定在北市文山區木柵路一帶交款，雙方碰面後，趙男帶著杜男才準備取款，就被尾隨的警方一擁而上壓制逮捕，也順利救出遭囚的杜男，隨後前往汪男住處破門攻堅，順利逮捕汪男及2名陳男。

警方除了逮捕3人，另在房內搜出毒品安非他命、依托咪酯原料、調和風味用油以及刀械；杜男表示，原本是去跟對方協調朋友債務，對方卻要他承擔，才會向家人求救。趙男及陳男等人說法皆不同，警方仍在釐清，詢後警方依妨害自由、傷害、恐嚇取財、毒品等罪，移送台北地檢署偵辦。

▲警方在汪男住處搜出刑求用的刀械及棍棒。（圖／記者陸運陞翻攝）