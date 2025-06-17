新北男騎機車突倒地無呼吸　巡邏警路過CPR！消防接力救回

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區興南路一段17日上午，72歲老翁騎機車突然倒在馬路，失去呼吸心跳，21歲警員陳冠傑巡邏經過時，見狀立即上前施予心肺復甦術（CPR）。在消防人員接手搶救後，最終成功讓老翁恢復呼吸心跳，送醫後生命徵象穩定，成功從鬼門關前搶回一命。

▼72歲陳姓老翁突然人車倒地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，今上午11時許。當時南勢派出所警員陳冠傑正執行巡邏勤務，行經中和區興南路一段時，突然發現這名陳姓老翁騎乘普重機，不明原因倒臥在地。陳員立即上前查看，赫然發現老翁已明顯失去呼吸和心跳。陳員立刻通報分局勤務指揮中心聯繫119，並依照急救程序，對老翁實施心肺復甦術（CPR）。

在陳員持續施作CPR的同時，救護人員也迅速抵達現場，接手持續對老翁進行急救。在警消人員的不懈努力下，陳姓老翁的呼吸與心跳最終成功恢復。隨後，緊急送往雙和醫院接受進一步治療。院方表示，老翁目前生命徵象穩定。這場警消接力搶救的行動，成功在黃金時間內挽回了一條寶貴的生命。

▼員警陳冠傑對老翁進行CPR，救護車到場將老翁緊急送醫救回一命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼21歲員警陳冠傑警專41期從警不到1年 。（圖／記者陳以昇翻攝）