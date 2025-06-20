新北機車迴轉被撞！波及無辜女騎士　賓士休旅車肇事...跑了

▲歐男遭賓士休旅車撞倒地後，又波及到對向的蔡女。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天（19日）中午12時許，民安街發生一起肇逃車禍，一名男子騎車行經該處路口準備迴轉時，遭一輛黑色賓士休旅車擦撞，波及對向另名機車女騎士，但肇事的賓士休旅車並未立即停下，反而加速往員山路方向逃逸。警方目前調閱監視器，已通知車主到案說明。

據了解，住在新北中和的39歲歐姓男子，昨天中午騎機車到民安街購買午餐，在積穗國中校門口前迴轉時，一輛從後方疾駛而來的賓士休旅車，直接擦撞歐男機車後方，導致歐男狠摔倒地，機車也噴飛至對向車道；對向騎車經過的35歲蔡女閃避不及，也遭撞倒在地。

▲肇事的賓士休旅車並未留在現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

當下歐男立即雖然起身查看，但肇事的黑色賓士休旅車卻未停下查看，反而加速往員山路方向逃逸，2人隨即撥打110報案；救護人員到場，發現歐男左膝擦傷、蔡女左手及左膝擦傷，所幸意識清醒皆無大礙。並循線調閱監視器，確定黑色賓士休旅車車主身分，目前正通知到案說明，釐清駕駛身分及肇事情況，並依公共危險罪函送地檢署偵辦。

▲挨撞的歐男及蔡女，所幸僅有輕傷並無大礙。（圖／記者陸運陞翻攝）