繼光香香雞聯名米其林必比登　全新「咖哩炸雞」限時32天賣

▲繼光香香雞攜手淇里思印度餐廳推出全新聯名「咖哩炸雞」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」找來連5年獲得米其林必比登美食推薦的「淇里思印度餐廳」合作，推出全新聯名「咖哩炸雞」，結合10幾種印度咖哩香料的酥脆炸雞，香氣十足，6月30日起限時32天開賣；另為慶祝經典招牌香香炸雞獲認證，限時3天可享大份香香炸雞特價129元。

▲同步開賣咖哩炸雞組合套餐。

「繼光香香雞X淇里思印度餐廳」聯手推出「咖哩炸雞」，選用多汁的腿丁部位，以數十種印度咖哩香料結合至雞肉當中，現點現炸，最後撒上咖哩粉增添香氣，每份單點售價165元，同步提供咖哩炸雞+卡滋脆餅+咖哩沾醬的套餐組合，售價195元，6月30日起正式開賣，提醒西門、環板門市未販售。

為歡慶經典招牌「香香炸雞」今年6月榮獲在食品界享有米其林之稱的「ITI國際風味評鑑所」認證殊榮，6月26日起至6月28日可享「大份香香炸雞特價129元」，提醒動物園、桃園機場管制店不適用此優惠。

▲Popeyes今夏推出全新「CJS布里歐鳳梨辣腿堡」。

美國知名連鎖速食店「Popeyes」近日也開賣全新「CJS布里歐鳳梨辣腿堡」，以焦烤鳳梨片為主，搭配水牛城辣醬、特調肯瓊風味美乃滋，再疊上經典酥炸雞腿排，最後包裹在奶香濃郁的布里歐麵包中，大口咬下炸出清爽辣感滋味，單點售價159元。

同步提供「酷夏獨享餐」優惠套餐，內含CJS布里歐鳳梨辣腿堡1顆、都是腿炸雞1塊（炸雞部位不可指定）、中薯1份、中杯檸檬小氣彈1杯，售價299元。