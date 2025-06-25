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「高空冷心低壓」明起通過南部　粉專：未來3天防劇烈天氣

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲最近午後各地都有降雨機率。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

目前在琉球東南方海面，有一個高空冷心低壓正逐漸靠近台灣，預計在週四、週五期間通過南部上空。天氣粉專今日示警，大氣環境的不穩定度將增加，午後至傍晚時段特別容易發展旺盛對流，進一步加強午後雷陣雨的強度與劇烈程度，「提醒大家未來3天，午後務必留意劇烈天氣發生。」

▲▼高空冷心低壓靠近中。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急 」粉專）

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▲高空冷心低壓靠近中。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急 」粉專）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」稍早發文指出，目前在琉球東南方海面，有一個高空冷心低壓正逐漸靠近台灣，預計在週四、週五期間通過南台灣上空；有別於一般地面低氣壓，這類系統的活動於高空，中心氣溫偏冷，呈現由上而下發展的特性。

粉專進一步說明，由於冷心低壓的環流特徵，會隨高度降低而逐漸減弱，因此在地面天氣圖上不容易觀察到，在衛星雲圖上也較不明顯，屬於潛在但不容忽視的天氣系統。

粉專表示，當高空冷心低壓逐漸靠近並通過時，會導致高空氣溫明顯下降，若同時伴隨底層暖濕空氣，將顯著增加大氣環境的不穩定度，午後至傍晚時段特別容易發展旺盛對流，進一步加強午後雷陣雨的強度與劇烈程度，「提醒大家未來3天，午後務必留意劇烈天氣發生。」

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

根據中央氣象署預報，這幾天台灣天氣型態為高溫炎熱、午後雷陣雨，接下來幾天午後雷陣雨範圍會較廣、雨勢量也會比較大。

氣象署說明，週五前全台各地仍會有午後雷陣雨，西半部與東半部山區有局部雷陣雨發展，降雨熱區集中在中南部及北部山區，今、明兩天中南部近山區甚至可能出現短延時豪雨。

週六起南方雲系北移，南部與東部會出現間歇性陣雨。下週日與下週一水氣增多，中部有局部陣雨，其他地區則仍有範圍較廣的午後雷陣雨。

另外，南海上的熱帶擾動稍早已增強為熱帶性低氣壓，未來將朝西北方向前進，接近海南島與廣東，對台灣天氣沒有影響。原位於日本南方海面的聖帕颱風，則在凌晨減弱為熱帶性低氣壓，強度將持續減弱。

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