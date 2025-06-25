漢堡王「金桔系列漢堡下殺31折」限時開跑　國王日優惠也出爐

▲漢堡王「金桔系列漢堡」限時下殺31折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底省荷包！漢堡王即日起祭出最「金桔系列漢堡下殺31折吃」限定好康，只要購買漢堡即享加價優惠；加碼6月限定國王日也即將開跑，6月27日起連3天可享指定經典漢堡任選2顆199元，最高現省89元。

漢堡王即日起至7月9日祭出「金桔系列漢堡加價購」優惠，只要於門市購買漢堡單點或套餐再加59元，即可再吃「金桔安格斯牛堡」、「金桔黃金豬排堡」、「金桔海老堡」任選1顆，原價皆為188元，相當於31折優惠價。

每月限定國王日也將在6月27日起至6月29日開跑，期間凡購買「華堡（含原味及辣味）」、「雙層田園華鱈魚堡」、「Q彈海老牛肉堡」共3款漢堡任選2個只要199元，一次雙堡最多現省89元，實際供應情形依門市庫存為準、售完為止。提醒以上優惠不適用於機場店、兒童樂園店、科技廠店。

▲三商炸雞祭出2大炸雞優惠。

三商炸雞至7月2日前則祭出「買1送1」優惠，期間內用、外帶皆可享「買6塊檸檬炸雞送6塊義式炸雞」特價399元、「檸檬炸雞買3送3」特價210元。

三商i美食卡APP會員再享專屬優惠，凡於APP使用3點數即可兌換超值優惠券，包括「檸檬炸雞6塊+義式炸雞6塊」優惠價389元、「檸檬炸雞買3送3」優惠價199元，兌換券使用期限至7月2日。