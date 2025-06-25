一張哏圖毀美國行！男手機藏「范斯光頭醜照」遭拒入境

▲挪威男手機裡存有這張副總統范斯的哏圖，遭美國ICE拒絕入境並遣返。（圖／翻攝Nordlys臉書）

圖文／鏡週刊

一名21歲的挪威男子馬茲米克爾森（Mads Mikkelsen，與同名丹麥演員無關）在本月11日抵達美國紐澤西州紐華克自由國際機場，準備展開期待已久的美國假期，卻因手機內一張美國副總統范斯（JD Vance）的迷因圖片，遭到美國移民與海關執法局（ICE）拒絕入境，當天就被遣返挪威，掀起網路熱議。

米克爾森計劃在美國紐約和德州奧斯汀探訪朋友，並與母親一同遊覽美國國家公園。他於6月11日抵達紐華克機場後，隨即被邊境官員帶往一間有武裝警衛的房間接受盤查。他向挪威媒體《Nordlys》表示，ICE官員對他進行了長達數小時的審問，問題涉及毒品走私、恐怖主義陰謀及右翼極端主義等，米克爾森認為，這些質問毫無根據，根本是濫權和騷擾。

米克爾森回憶，在審問過程中，官員要求他解鎖手機，否則將面臨5,000美元（約新台幣14.8萬元）罰款或5年監禁處罰。最終米克爾森交出手機密碼，官員隨後在他的相機膠卷中發現一張范斯的光頭迷因圖。此外，官員還發現一張米克爾森5年前在技職學校製作的木製煙斗照片，將那視為毒品相關物品。

▲米克爾森在手機裡存范斯的光頭哏圖，遭美國拒絕入境。（圖／翻攝X@walrusinasuit）

▲21歲的米克爾森在手機裡存了「范斯哏圖」被拒絕入境，行程泡湯。（圖／翻攝Nordlys臉書）

米克爾森表示，他曾向官員解釋，那張哏圖是「玩笑」，並無政治意圖，但仍被要求搜身、提供血樣和指紋記錄等。他被拘留在牢房裡長達5小時，期間未獲提供食物或水，最終在當天被送上返回挪威奧斯陸的班機，假期計劃徹底泡湯。他還發現，ICE提供的海關文件中有部分內容似乎被篡改，表示這次經歷讓他感到被侵犯、痛心，他對美國的入境程序感到失望。

此事在網路上引發熱烈討論，美國前共和黨眾議員亞當·金辛格（Adam Kinzinger）在社群平台X分享那張范斯哏圖，諷刺說：「如果這張照片又再傳開，那可就尷尬啦。」許多網友痛批ICE的做法過於嚴苛，認為因一張哏圖片拒絕入境是在侵害言論自由，更嘲諷美國政府「玻璃心」。有X用戶發文稱：「他們因為我們的『自由』而恨我們，真是如此。」另一則貼文則將事件形容為「極端主義的高峰」，網友們砲聲連連、怒火中燒。

▲美國副總統范斯向對移民政策持強硬、激進立場，。（圖／翻攝X@VP）

不過，美國海關與邊境保護局（CBP）否認米克爾森被拒入境是因迷因圖片，在X平台上發文表示，米克爾森因承認使用毒品而被拒入境，但未進一步說明細節。此說法與米克爾森的說法有矛盾，他堅稱自己無犯罪記錄，且被拒入境的理由僅與迷因和木製煙斗照片有關。

挪威外交部發言人馬蒂亞斯龍維德（Mathias Rongved）對此表示，挪威當局無法干預美國的入境決定，並提醒國民，在入境美國前一定要熟悉相關規定。挪威外交部也指出，若旅客被拒入境，當局不一定會收到通知。



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