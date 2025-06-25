豬肉藏行李害慘自己！男遭罰20萬被限境　主動繳清解除

▲士林分署書記官耐心溝通與積極協助下，王男繳清全數欠款，並解除出入境限制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區55歲王姓男子自緬甸返台時，違規攜帶未申報檢疫的豬肉製品入境，遭裁罰20萬元。因長年旅居海外，行政執行署士林分署擔心其逃匿，依法對他限制出境（海）。王男因近期需出國處理私人事務，最終主動繳清罰款，順利解除出入境限制。

士林分署表示，王男於2022年9月自緬甸搭機入境台灣時，攜帶0.1755公斤未經申報的豬肉製品，違反《動物傳染病防治條例》，遭當時農委會動植物防疫檢疫局新竹分局（現為農業部動植物防疫檢疫署桃園分署）裁罰新台幣20萬元，案件移送士林分署執行。

執行過程中，士林分署立即查扣王男名下存款及股票等財產，但僅回收千餘元。經書記官進一步查明，王男長期居住海外，執行機關認有逃匿之虞，依法限制其出境及出海。

直到今年6月20日，王男因需出國辦理私務，在分署人員耐心溝通與積極協助下，終於繳清所有罰款，並成功解除出境限制。

士林分署呼籲民眾提高防疫意識，切勿郵寄或攜帶豬肉製品入境，以免觸法遭罰。若不慎遭罰，應及早清繳，避免日後財產遭扣押，甚至被限制出入境或面臨拘提。