DJ SODA假髮照曝光！　深夜感性發文：努力找回曾經的自己

▲南韓DJ SODA假髮照。（圖／翻攝臉書／DJ SODA，下同）

記者葉國吏／綜合報導

南韓DJ SODA日前因漂髮失敗導致頭皮重創、大片斷髮剃光，24日深夜她再發文貼出多張假髮照「努力找回那個曾經的自己」，同時也向在低谷對她伸出援手的人道謝。

DJ SODA為了結束巡演返韓後帶給粉絲驚喜，原本打算進行3年來首次的金髮造型，於是到平常信任的沙龍漂髮。然而施作當天漂髮劑從髮根塗起並重複3次、每次超過1小時未即時處理，導致髮根整片嚴重斷裂，最終後腦杓與側邊頭髮全數剃除，變成局部光頭。她強調，自己髮質粗硬、髮量多，且已3年未漂髮、定期護理從未出現問題，這次是人生首次遭遇如此嚴重傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

DJ SODA的大片落髮消息曝光後，引起部分外界批評「是自己想漂才這樣」，DJ SODA無奈表示，自己多年來為了眼部健康，一直拒絕沙龍建議染眉，甚至也因擔心漂髮致癌，已超過3年未進行任何漂髮。她透露，這次是沙龍店長主動提議：「妳已經是咖啡色頭髮好多年了，有點無聊了，來換個造型吧。」她才因此動搖決定施作，眉毛漂染也再次被推薦但她仍堅決拒絕，「是的，最終決定是我做的，但不是每個選擇都是百分百自願。」

DJ SODA昨（24日）深夜再度發文，貼出多張假髮試戴照片，寫道「最近，我一直在嘗試不同的假髮，努力找回那個曾經的自己。在前往台中和台北出差的這段時間裡，意外地收到了許多溫暖與善意。很多人向我伸出援手，真誠地給予支持，從假髮、診所的推薦，到簡單的關心問候，這一切都讓我感到無比感動與感激。在這一切混亂與低谷中，你們的愛就是我前行的光。真的非常感謝你們，我由衷地、深深地感激。」