桃園擴大廢水自動監測　預計新增83家事業納入

▲桃園擴大廢水自動監測，即時掌握排放異常。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局為加強廢（污）水管理、提升水質稽查效率，即將啟動「擴大自動監測設置計畫」，針對每日排放500到1,500公噸的事業單位，推動設置即時監測系統，期透過科技自動監控，不僅能即時掌握企業排放狀況，也能幫助業者及早發現水質超標問題，主動應變、降低違規風險。

市府環保局24日辦理說明會，邀請第一批管制對象的25家事業參與，說明新制度內容、監測設備預警功能與實施時程，獲得良好回響。

環保局長顏己喨表示，桃園從108年完成環境部分批推動自動監測制度，目前已有114家事業完成設置，監控範圍已涵蓋全市約8成廢水排放量。導入系統後，違規裁罰率從109年的6.2%降至113年的2.9%，顯示監測成效明顯，政府能精準稽查，企業也能即時預警，達到雙贏。

顏局長補充，目前各縣市針對放流水監控皆依環境部訂定之「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，針對廢(污)水排放量每日排放超過1,500公噸以上者要求設置自動監測(視)設施，與主管機關連線傳輸；本市列管事業數居全國之冠，為強化廢(污)水監管效能，提升放流水量監控，即時掌握事業放流水排放情形。

所以逐步擴大管制對象，未來監控對象將分兩階段逐步納管：第一批：每日排放1,000至1,500噸者，須在公告日起1年內完成設置；第二批：每日排放500至1,000噸者，須在公告日起2年內完成設置。這項措施預計新增83家事業納入監控，新增每日監測水量約8萬噸，相當於16萬戶家庭的污水量，整體監測覆蓋率將提升至9成以上。