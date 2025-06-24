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iPhone 17模型機搶先曝光！Air超輕、Pro的3鏡頭都4800萬像素

▲▼iPhone 17模型機搶先曝光！Air超輕、Pro的3鏡頭都4800萬像素。（圖／翻攝3cTim哥生活日常 YouTube）

▲Tim哥搶先曝光iPhone 17系列模型機。（圖／翻攝3cTim哥生活日常 YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

蘋果預計9月發布iPhone 17系列，知名3C科技YouTuber Tim哥搶先公開4款iPhone 17系列的模型機，並對其設計與規格進行詳細分析。其中，也證實了iPhone 17 Air真的存在，且重量超輕。

此次開箱的模型機包括4款機型，iPhone 17（標準版）、iPhone 17 Air（或稱Slim版）、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max。儘管早期傳聞提到可能會有第5款iPhone，但目前僅看到4款模型機。

iPhone 17 Air部分：
 這款輕薄版機型厚度僅5.5毫米，採用鋁合金機身，並配備單鏡頭設計，4800萬像素的後置鏡頭橫向排列，風格類似Google Pixel 9。螢幕尺寸為6.6吋，支援ProMotion 120Hz更新率。儘管其輕薄設計引人注目，但部分使用者可能因手感過於輕薄而不習慣，「很輕，超輕，它真的比iPhone輕多了」，但「橫拿手握的時候，你會沒有一個吃力點」，可能不習慣。

▲▼iPhone 17模型機搶先曝光！Air超輕、Pro的3鏡頭都4800萬像素。（圖／翻攝3cTim哥生活日常 YouTube）

▲Tim哥表示，iPhone 17 Air非常輕，感覺找不到重心。（圖／翻攝3cTim哥生活日常 YouTube）

iPhone 17（標準版）：
 外觀設計與前代iPhone 16幾乎一致，後置雙鏡頭維持直列排列。然而，尺寸略有差異，導致與iPhone 16的手機殼不完全相容，「（新款手機）有一點點大的感覺，穿上去以後它在上面的部分啊，有點有點卡」、「下面孔位啊，對孔也沒有正確」。

▲▼iPhone 17模型機搶先曝光！Air超輕、Pro的3鏡頭都4800萬像素。（圖／翻攝3cTim哥生活日常 YouTube）

▲iPhone 17套上16的殼，會有點卡，大小略有差距。（圖／翻攝3cTim哥生活日常 YouTube）

iPhone 17 Pro & Pro Max：
 這兩款機型的相機模組設計大幅改變，採用三鏡頭4800萬像素配置，模組面積顯著增大，甚至被形容為「超級安卓手機」的風格。機身較厚，電池容量增加，並新增氣能式散熱技術。側邊按鈕設計則與現有機型相似。

Tim哥表示，iPhone 17系列在外觀上有顯著變化，尤其是Pro系列的巨大鏡頭模組設計引發部分消費者的不適應，認為其裝上保護殼後更顯突兀。此外，iPhone 17 Air的極致輕薄設計雖然吸引目光，但手感問題可能影響部分使用者的選擇，「很想說很期待，但是有點說不出來」。

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