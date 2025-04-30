開箱iPhone 17系列模型機　Joeman：這代真的讓人想換機

▲Joeman開箱iPhone17系列模型機。（圖／YouTube@joeman，下同）

記者吳立言／綜合報導

隨著蘋果iPhone 17發表腳步逼近，台灣知名YouTuber Joeman搶先開箱根據 CAD 檔案製作的 iPhone 17 系列模型機，並在最新影片中分享第一手觀察。他直言，「這一代，可能是大家都想換的那一代！」並建議還未入手 iPhone 16 的消費者不妨再觀望一下。

此次曝光的iPhone 17系列模型機，皆由CAD圖資所轉換，並交由台灣工作室3D列印打造，外型與尺寸近乎真實，讓Joeman得以率先體驗手感。影片一開場他就笑稱：「也太像Google Pixel了吧！」尤其新款iPhone 17 Air與Pro系列採用橫條式鏡頭模組，與Pixel 8 Pro相似度極高。

其中最大亮點莫過於首次登場的iPhone 17 Air，厚度最薄處僅5.5mm，Joeman驚呼「幾乎跟 Type-C 插孔一樣薄」，即便加上鏡頭突起，也不會比iPhone 16 Pro機身（不含鏡頭）厚。雖然超薄設計讓人驚艷，但他也擔憂實用性，「坐一下會不會就凹了？」因此建議務必搭配保護殼或AppleCare。值得注意的是，Air機種疑似僅配置單鏡頭，且極可能僅支援eSIM。

至於 iPhone 17 Pro及Pro Max，外觀上鏡頭模組也有變化，橫向拉長至機背上半部全幅。Joeman強調，外型雖有變動，但最終值不值得升級，還是要看相機規格是否進一步強化。他預測主鏡頭可能升級至4800萬畫素，前鏡頭亦有望提升至2400萬畫素。

總結來說，Joeman對iPhone 17系列給出正面評價，特別看好 iPhone 17 Air的外型創新，並預告這代可能會是「讓人很想換的 iPhone」。