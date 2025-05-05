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傳蘋果將改為「一年兩次」發表新iPhone　郭明錤曝未來三年發表時程

▲▼傳蘋果將改為「一年兩次」發表新iPhone。（圖／X@mingchikuo）

▲傳蘋果將改為「一年兩次」發表新iPhone。（圖／X@mingchikuo）

記者吳立言／綜合報導

知名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今（日）在社群平台貼文中，揭露蘋果未來三年iPhone可能的發表時程與產品規劃。內容顯示，蘋果可能將從2025年起實施「一年兩次」發表iPhone新品的節奏，上半年主打入門（低階）款，下半年推出旗艦（高階）款，這樣的策略調整，將可能成為未來常態。

在郭明錤的預測中，他使用「1H」與「2H」這兩個代碼來表示不同的時段。當中的「H」為英文「Half」的縮寫，代表「半年」的意思，1H 即是上半年（First Half），2H 則是下半年（Second Half）。例如「2H25」即指的是 2025 年下半年。

根據他所揭露的時程表，蘋果計劃於2H25，也就是2025年下半年推出iPhone 17系列，涵蓋標準版、Slim輕量版、Pro 與 Pro Max 等高階款式。而到了2026年上半年（1H26），則將推出入門款iPhone 17e，目標市場直指預算型用戶。緊接著同年下半年，除iPhone 18 Pro 與 Pro Max 外，更將首度發表傳聞已久的iPhone摺疊機型，意味著蘋果將正式踏入摺疊螢幕手機戰場。到了2027年，蘋果依然延續雙發表節奏，上半年主打iPhone 18與18e，下半年則推出第二代摺疊機與iPhone 19全系列。

之所以進行這樣的策略調整，與全球智慧型手機市場競爭日益激烈，特別是中國市場有關。過去蘋果慣例於每年9月（也就是2H）集中發表所有新機，但中國品牌如小米、OPPO等多選擇在上半年（1H）就推出新款手機，導致蘋果在上半年時段缺乏新品話題，行銷上處於劣勢。

此外，郭明錤也指出，將所有機型集中於下半年發表，可能會讓主力機種如Pro系列搶盡風頭，反而壓縮了中低階產品的市場能見度與行銷資源。藉由將入門款移至上半年單獨發表，蘋果可望更清楚地傳遞各系列的定位，並提升消費者對整體產品線的認識與選擇意願。從目前透露的資訊來看，未來蘋果將以 Pro、Slim、e系列與全新摺疊機構成多元產品線，擴大市佔與使用族群。郭明錤表示，其中第二代摺疊機更已進入開發階段，可望在2027年下半年問世。

如果上述預測成真，將會是iPhone自「2007年問世以來最大的一次產品發表節奏改變」。從單一年中一次亮相，轉為上下半年分別鎖定不同客群的「雙核心發表」策略，不只提升蘋果產品在全年行銷上的存在感，也將成為應對競爭對手的重要戰略之一。
 

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