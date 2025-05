傳蘋果將改為「一年兩次」發表新iPhone　郭明錤曝未來三年發表時程

▲傳蘋果將改為「一年兩次」發表新iPhone。(圖/X@mingchikuo)

記者吳立言/綜合報導

知名分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)今(日)在社群平台貼文中,揭露蘋果未來三年iPhone可能的發表時程與產品規劃。內容顯示,蘋果可能將從2025年起實施「一年兩次」發表iPhone新品的節奏,上半年主打入門(低階)款,下半年推出旗艦(高階)款,這樣的策略調整,將可能成為未來常態。

在郭明錤的預測中,他使用「1H」與「2H」這兩個代碼來表示不同的時段。當中的「H」為英文「Half」的縮寫,代表「半年」的意思,1H 即是上半年(First Half),2H 則是下半年(Second Half)。例如「2H25」即指的是 2025 年下半年。

