新北情侶半夜搬家違停遭攔查　女竟是3條通！男友持喪屍煙彈

▲劉男持有毒品依托咪酯電子煙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區裕民街一處民宅前，24日凌晨光華派出所警員在巡邏時發現一輛小客車違停紅線，上前盤查後赫然發現副駕駛座的34歲洪姓女子竟是身背竊盜與毒品等3條通緝的要犯；而駕駛座的34歲劉姓男子手上則握有二級毒品依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）。警方隨即將這對情侶逮捕送辦，並擴大追查毒品來源。

據悉，今凌晨12時許，新莊分局光華派出所警員連冠傑、范智翔執行巡邏勤務，行經新莊區裕民街時，發現一輛小客車違規停放在紅線上，立即上前攔停盤查。過程中，警方赫然發現坐在副駕駛座的洪姓女子，竟是遭台北、新北、桃園地檢署發布的竊盜及毒品案通緝犯。

▼洪女身背3條案件遭通緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不僅如此，在盤查駕駛劉男時，眼尖發現他手上竟握有一顆二級毒品依托咪酯煙彈（毛重4.8公克）。隨後進一步搜索車內，又起獲了4顆已吸食完畢的依托咪酯煙彈，當場將2人帶回派出所偵辦。

據了解，這對男女朋友當時正開車準備搬家到五股的新租屋處，為了方便搬運物品，才會臨時將車輛違規停放在紅線上，卻意外讓兩人的不法行為曝光。警訊後，將劉男依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦；洪女則分別解送台北、新北及桃園地檢署歸案，並積極溯源追查毒品來源。

▼警方查扣毛重4.8公克毒品依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）