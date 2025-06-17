埤頭炸彈媽步巡後驚魂！煙火殘骸悶燒險釀災　消防開單宣導

記者唐詠絮／彰化報導

埤頭鄉合興宮(炸彈媽)6月15日晚間舉行傳統步巡儀式，廟方及沿線信眾也施放爆竹煙火增添氣氛，工作人員依慣例清理現場，將施放後的煙火紙箱及殘骸集中裝箱，暫時放置於一輛休旅車後車廂，準備後續處理，突然從車內冒出陣陣濃煙，整輛車差點爆炸，所幸有民眾及早發現，緊急撲滅，消防局到場開單宣導。

▲彰化合興宮步巡，鞭炮回收放置車內險釀火燒車意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鞭炮回收放置車內險釀火燒車意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此事件發生在15日晚間8時34分，正當工作人員準備駕車離開時，車廂內突然冒出陣陣白煙。原來，煙火紙箱中的餘燼未完全熄滅，在高溫悶熱的環境下復燃，引燃了車內的回收紙箱。附近民眾見狀立即通報消防單位，埤頭分隊獲報後迅速出動，趕赴現場救援，所幸火勢尚未蔓延，民眾發現已先行用滅火器撲滅火源，未造成車輛損毀或人員傷亡。

儘管此次事件僅是虛驚一場，卻暴露了廟會活動後的潛在風險。消防分隊不敢大意，除確認現場安全外，派員返回合興宮，向廟方人員開立防火宣導單，並詳細說明相關法規。消防人員特別強調，煙火殘骸應妥善處理，避免集中堆放或置於密閉空間，以免餘燼引發火災。

▲消防局前往彰化合興宮開立宣導單。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化合興宮步巡，鞭炮回收放置車內險釀火燒車意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）