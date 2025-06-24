明起午後雨區擴大　周五熱帶系統發展機率高

記者周湘芸／台北報導

明、後天午後降雨範圍擴大，西半部及各山區都有雷陣雨，中南部地區及北部山區要留意局部大雨。周五起全台水氣增加，南台灣整天都有不定時降雨，午後則是北台灣要留意雷陣雨，另外，周五起熱帶系統發展機率增，預計到下周都可再觀察。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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中央氣象署簡任技正伍婉華表示，目前台灣上空受太平洋高壓影響，晴朗無雲，午後部分地區雲量增多。未來一周為高溫炎熱、午後雷陣雨天氣，周五至下周受南方雲系北移影響，南部、東南部整天有不定時降雨。此外，南海、菲律賓東方海面愈來愈適合熱帶系統發展，未來發展情形要持續觀察。

伍婉華表示，西北太平洋上的聖帕颱風今早移動到日本南方海面，預計逐漸減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。

她指出，今天各地可見陽光，午後大台北、宜蘭地區及各地山區有局部陣雨。明、後天午後雷陣雨增多，西半部地區及各地山區都有雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨。周五起南部、東南部、澎湖及金門整天有陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部及東部有雷陣雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）



溫度方面，伍婉華表示，今天北部地區約36度，中南部34至35度，東半部、澎湖、金門及馬祖32至33度，其中在雙北、彰化、台南、高雄、屏東及花蓮縱谷都有36度高溫，新北樹林、花蓮玉里及高雄內門則已經連續3天達36度，預計今天也會持續，而台中及雲林也將列入高溫資訊。明天到周末雖然雨勢增加，依舊炎熱，提醒民眾外出留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）