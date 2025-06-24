Joeman半年前給賀瓏「神秘錦囊」：我會穿越時空救你！網敲碗開箱

▲網敲碗開箱錦囊。（圖，下同／翻攝自YouTube／STR Network）



記者施怡妏／綜合報導

知名喜劇演員賀瓏和女星Albee同遊日本大阪，兩人開心自拍互動親密，如同熱戀的情侶。豈料，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂23日突然宣布終止雙方經紀合約，引發熱烈討論。Joeman今年1月上《賀瓏夜夜秀》才提到，準備了錦囊，如果遇到不可挽回的事情，就可以打開，裡面有3個解法，「我會穿越時光來拯救你」。

Joeman今年1月《賀瓏夜夜秀》提到，如果第二季再度被炎上，有準備了錦囊，一定要到「事態不可挽回」、贊助商都撤廣告的時候才可以打開，「我會穿越時光來拯救你」，Joeman也笑喊「我不會贊助你，我沒錢。」

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Joeman表示，錦囊裡面有3個解法，一定要到不可挽留的時候才能開，還強調「不要隨便做效果就打開。」賀瓏接著問，如果Joeman先被炎上，要不要先還一個？Joeman沉默一下後回答，「我覺得那些方法對我來說可能沒什麼效，畢竟我已經炎上好幾次了。」

該段影片被網友翻出，好奇錦囊到底寫了什麼，「差不多可以開了」、「打開來不會是『笑語』吧」、「卡錦囊」、「期待錦囊內容」、「一定是叫他自己簽給Joeman」、「笑死這什麼迴力標」、「要開箱吧」、「Joeman可以找賀瓏拍片了」、「會不會裡面寫著，遠離Albee」、「結果打開裡面是ㄏㄏ想不到吧～自己想辦法」。

薩泰爾娛樂昨（23）日發出聲明宣布與喜劇演員賀瓏「理念不合」終止合約，為此他事後發聲回應解約，透露自己昨天被告知此事，同時也在文中坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友。賀瓏遭薩泰爾大動作切割，如今官方平台、博恩、宜岑等人紛紛都退他IG追蹤，昔日工作夥伴疑似撕破臉，讓網友直呼「案情不單純」。對此，薩泰爾目前僅切割聲明，對於後續不再回覆。