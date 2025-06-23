桃園市立美術館人行空橋吊裝　6/28起6階段交管

▲第2-1階段-施工各路口位置示意圖。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府新建工程處23日表示，該處辦理「桃園市立美術館新建工程-人行連通空橋工程」，目前已進入空橋鋼構吊裝作業階段，自6月28日上午9時起，中壢區高鐵南路二段公園路及文德路2個路口處，實施6階段施工管制，施工期間請用路人配合現場交通指引與管制人員引導通行。

新工處表示，美術館人行連通空橋工程於113年12月開工，主要功能銜接桃園市立美術館本館及兒童美術館，以提升行人通行安全與兩館間連結便利性，為配合本吊裝工程，自114年6月28日起開始執行，預計於8月30日完工。



▲第3階段-施工各路口位置示意圖。（圖／工務局提供）

施工範圍涵蓋高鐵南路二段與公園路、文德路等2個路口，並分6個階段施作，第4、5、6階段，將依後續工程進度發佈，前3階段施工期間及位置說明如下：

第1階段：施工期間為114年6月28日至7月5日，每日09:00至16:30管制「高鐵南路二段南下慢車道(自公園路起至文德路)」，日間管制夜間開放。

第2-1階段：施工期間為114年7月6日至7月9日，每日09:00至16:30管制「高鐵南路二段南下慢車道(自公園路起至文德路)」；24小時全時段管制「高鐵南路二段南下內側第3快車道(自公園路起至文德路)」。

第2-2階段：施工期間為114年7月9日至114年7月15日，每日22:00至06:00管制「高鐵南路二段南下內側第2、第3快車道(自公園路起至文德路)」；24小時全時段管制「高鐵南路二段南下內側第3快車道(自公園路起至文德路)」。

新工處說，各階段期程可能因天候影響或工程進度略有彈性調整，工程施工期間將階段性占用部分車道，施工路段行車速限調降為30公里，請用路人配合交管人員導引及留意交維告示小心行駛。