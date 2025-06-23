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默默守護校園　桃園瑞祥國小警衛宋德鎬獲敬重

▲默默守護校園和孩子桃園瑞祥國小警衛宋德鎬獲敬重

▲校長傅如瑛感謝宋德鎬，默默守護校園和師生。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區瑞祥國小，全校只有6個班級、67名學生，校長傅如瑛23日表示，「瑞祥國小可以沒有校長，沒有他不行」！「他」則是指現年69歲的宋德鎬學校警衛，除了負責校園安全維護的重要工作，還主動包辦校園的清潔如：割草、洗窗、疏通排水溝等事項，長年自動自發，任勞任怨，深受敬重。

瑞祥國小說，體型瘦小的宋德鎬，曾歷經一場大病，與病魔搏鬥後依然選擇回到崗位，默默守護著這片校園。他擁有大學學歷，原本可以選擇其他更輕鬆或更受人矚目的工作，卻選擇留在瑞祥國小，用最實際的方式守護每一位孩子；他的存在，是全校師生最堅定溫柔的依靠。

▲默默守護校園和孩子桃園瑞祥國小警衛宋德鎬獲敬重

▲討摸摸的小黑狗（左）、清洗髒汙的PU跑道（右）。（圖／教育局提供）

宋德鎬除了每日開關校門、巡視安全、指揮交通、收掛號信件和包裹、夜間保全設定、協助通報外，他還包辦了整個校園的清潔維護—割草、洗窗、疏通排水溝、清潔牆面、換燈管、鋸樹等樣樣都來。

最令師生感動的是，去年康芮、山陀兒和凱米三個颱風接連過境後，宋先生隔天自動提前一小時到校，清理滿地的樹葉和積水，只為了讓全校師生在返校時，能放心地回到一個安全、整潔的學習環境。默默的做，什麼都沒說，但那份用心，卻深深地打動了每個人的內心。

除了敬業，他還擁有讓人驚豔的記憶力與觀察力。他對人與車輛的辨識能力一流，學生家長與車輛，只要看過一眼，他就能記得清清楚楚。許多家長說：「我們才剛開新車來一次，他就記得了！」這種細膩的關心，讓每位家長都感到無比安心與窩心。

瑞祥國小表示，更難能可貴的是他的個性，敦厚、有禮貌、總是笑容滿面，無論對學生、老師、行政人員，或是路過的民眾與社區居民，都一視同仁地親切以待。有許多騎自由車的車友每天固定和他打招呼並成為日常，而對街那隻黑狗也成了他的忠實「粉絲」，每天準時報到，只為站在他身邊撒嬌、討個摸摸，那一人一狗的互動，讓人忍不住會心一笑，心也跟著溫暖起來。

傅如瑛校長說，在瑞祥這所小學裡，他不只是校園的守護者，更是學校最溫暖的靈魂。他用最樸實的身影，做著最偉大的事。

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