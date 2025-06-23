推竹林永續經營與產業發展　竹寮林業生產合作社與林業專家簽約合作

▲「竹寮林業生產合作社」與林業專家簽署委託「林業永續多元輔導方案」合作協議。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推動臺灣竹林永續經營與產業發展，林業及自然保育署南投分署輔導及媒合「竹寮林業生產合作社」與屏東科大名譽教授陳朝圳，除協助進行合作社森林經營計畫規劃及撰寫，雙方也於22日簽署委託「林業永續多元輔導方案」合作協議，未來將進行南投縣竹山地區竹林經營與竹材多元利用。

林業保育署南投分署指出，自111年開始輔導南投地區林農籌組林業合作社，以夥伴關係方式共同推動森林永續經營及多元發展；經竹山地區林農經多次討論後，在113年12月正式成立「竹寮林業生產合作社」，社務主要為辦理竹林經營、竹林療癒、生態導覽及竹材多元利用等。

南投分署表示，該合作社也加入林業保育署所推動「林業永續多元輔導方案」，由林業經營專家團隊協助規劃竹林地經營，除解決林農老化、勞動力不足等問題，直接降低營林成本，並發展竹材療育及竹材多元利用，且於今年開發出「竹萃風味水」產品，有效創造出在地就業機會及經濟，也發揮森林多元服務價值。

南投分署長李政賢表示，竹子具備生長快速且具有高固碳能力，四年即可成材，是極具潛力的綠色資源，該分署將持續陪伴合作社成長，合理利用竹林資源，並發展竹材永續多元利用；該合作社理事主席陳奕幃表示，未來也將由經理張惠美推動竹森林療癒及竹材生產與行銷，藉此共同創造在地更多就業機會及經濟發展。