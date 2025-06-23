又見投資詐騙！車手竟是75歲老婦　她辯「兒子不養我」

▲75歲老婦因子女不撫養，沒錢看廣告打工淪為車手，楊姓女子機警配合警方誘騙逮捕。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市31歲楊姓女子於6月15日14時許向東勢警分局新社分駐所報案，稱其從IG的廣告團購商品發現一則投標35萬即可獲利150萬，以「輕鬆投資、穩賺不賠獲利」的投資詐騙手法，機警報警配合警方實施誘捕，逮捕車手75歲張姓老婦。

經了解，楊女舉發的詐騙手法是從IG的廣告按到某團購的社群相關資訊，標榜不用囤貨不用銷售用手機即可創業，每天都有人在群組裡分享認購商品得到的「價差收益」，以及收到滿額認購的「電器產品」使用分享。詐騙集團佯稱投標35萬買下商品，認購商品當日就會被搶單完畢，3、4天後就會收到款項分潤獲利150萬，目前為止都沒有滯銷！並說明會找人收款簽立收據，配合某金流公司收款。警方研判，這種以「輕鬆投資、穩賺不賠獲利」的投資詐騙手法，詐騙集團通常會食髓知味，持續與被害人聯繫。

東勢分局偵查隊、新社分駐所所長林欽棋、副所長郭文達於是將計就計，由副所長郭文達教導民眾楊女與詐欺集團用LINE諜對諜的對話，再由民眾楊女佯裝為某莊園預售屋服務員，配合警方實施誘捕，貪得無厭的詐欺集團果然上鉤，與楊女約定於6月18日15時許面交。

為避免打草驚蛇，警方也喬裝成預售屋人員，詐欺集團成員也謹慎改在某莊園預售屋中心斜對面的教會交款，於14時42分一名老婦人前來假裝問路，試探是否有警方埋伏，警方機靈耐心等待雙方交付贓款時，立即上前逮捕詐團車手張姓老婦，現場查扣誘捕用假鈔35萬元、收據、工作手機等贓證物，並持續向上溯源追查其他詐欺上游、共犯。張婦向警方供稱，因兒子不撫養她，自己獨居身上沒錢，看到廣告區要打工才淪為詐團車手。

新社分駐所所長林欽棋強調，網路假投資詐騙手法層出不窮，特別是以「保證獲利」、「高報酬」等誘人話術吸引民眾入局，提醒大眾切勿輕信此類訊息，民眾如遭遇疑似詐騙情形，應立即利用「打詐儀錶板」網站查詢詐騙趨勢，並且撥打165反詐騙專線或110報案，共同守護財產安全，遠離詐騙陷阱。