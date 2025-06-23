Labubu還能紅多久？　DeekSeek分析：3年後恐成下一個Hello Kitty

▲Labubu系列角色成泡泡瑪特人氣王。（圖／翻攝自微博／@泡泡瑪特）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特（Pop Mart）的角色Labubu受到全球多位明星的喜愛而爆紅，近期在歐美市場線下發售，均出現了大排長龍的現象，甚至有顧客為了Labubu在店內大打出手。對於Labubu的市場供不應求，人工智能DeekSeek也對該款泡泡瑪特人氣角色的未來，做出分析。

▲Labubu新系列依舊人氣不減。（圖／翻攝自微博／@泡泡瑪特，上同）

綜合陸媒報導，DeekSeek分析，Labubu的熱度將呈現短期高位震盪、中期分化轉型、長期文化博弈的三階段特徵：

一、短期（6至12個月）：熱度仍處峰值，價格受供應調控影響波動較大，普通款逐步回歸理性，稀缺款維持高溢價。

二、中期（1至3年）：IP 生態的建構決定生命週期，若能完成從「潮玩單品」到「文化符號」的躍遷，熱度可延續至2027年前後；反之，可能因美學疲勞，或供應過剩快速降溫。

三、長期（3年以上）：需要在文化沉澱（如動畫、漫畫）和全球化佈局上，持續突破，才有可能成為「下一個Hello Kitty」。

報導也指出，Labubu缺乏故事核心，需透過動畫影集、跨界聯名來建構世界觀；若設計同質化或新品迭代慢，可能重蹈Skullpanda覆轍（二手價跌至原價24%）；高仿品充斥市場，破壞稀缺性，並加速美感疲勞。泡泡瑪特已發起近千起維權，但技術防偽（如區塊鏈溯源）尚未普及。

▲Hello Kitty紅遍全球。（圖為2025 Hello Kitty光影展北京站／翻攝自微博）

對於此分析有網友認為，「資本推動而已，都是泡沫」、「普通人誰花錢買這個？玩偶受眾本來就很小」、「這些東西從來都不會長久的啦，所以韭菜能割多久就是多久，活在當下嘛」、「Labubu熱度雖高，但和HelloKitty經典形像比，還差些火候，且這熱搜頻率，真讓人有些審美疲勞」、「真看不懂為啥紅」、「還有人在問Labubu會成為下一個HelloKitty嗎？說真的我只想說，HelloKitty沒有冒犯任何人」。