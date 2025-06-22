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Labubu「娃衣」賣到7千元！還有「Jennie同款」禮服穿搭

▲▼Labubu「娃衣」賣到7千元！還有「Jennie同款」禮服穿搭。（圖／翻攝微博）

▲網路上出現大量Labubu「娃衣」，還有Jennie同款的禮服。（圖／翻攝微博）

文／香港01

綜合陸媒報導，在全球爆紅的Labubu，也帶動了用於給公仔個性換裝的「娃衣」（公仔服裝）市場的繁榮，在社交媒體上售賣的一款Labubu「高定禮服」價值高達1688元人民幣（約7000元新台幣）。除原創款式外，亦有玩家會給Labubu穿上明星同款，例如Lisa、Jennie同款禮服穿搭等。

據報導，不少Labubu玩家表示有換裝需求：「一套衣服看幾天就膩了，就得換。」「好喜歡給她買衣服換衣服，太治癒了。」「感覺給labubu換裝才是正確打開方式。」

在大陸購物平台上搜索Labubu娃衣後，可見有各種類型的產品，包括「蟑螂衣服」等搞怪款式，也有精緻的「高定禮服」，價格最低只需要個位數。而在小紅書上，一款顯示預售的Labubu禮服，小號和中號的價格分別為728元和1688元，目前已售4件。

▼許多人喜歡將Labubu打扮成自己的偶像。（圖／翻攝微博）

▲▼Labubu「娃衣」賣到7千元！還有「Jennie同款」禮服穿搭。（圖／翻攝微博）

Labubu的出品方泡泡瑪特也曾推出過Labubu的娃衣，中號服裝售價均為129元，小號服裝售價均為69元。

據《中國青年網》，浙江義烏的玩具廠「絨星」稱，生產的適用LABUBU的娃衣「供不應求」，工廠單日產量達3萬套。深圳三合娃衣廠員工則表示，有同事半天就賣出900件娃衣。不過，多數「想賺快錢、不願意等」的客戶選擇了批發現有款式，少有人選擇定製新款。

而廣州原本做服裝生意的艾迪也迅速組建了娃衣生產線，他表示，「做了兩天，我們大概就接了5000單（娃衣）。」而考慮到海外市場，艾迪打算先靠做明星同款穿搭款式「做（起來）流量」。

而在小紅書上搜索「LABUBU明星同款娃衣」，則可見有不少網民分享自己搭配或購買的「Lisa同款泰服」「jennie姐姐同款禮服」「虞書欣同款芭蕾風」等等。

▲▼Labubu「娃衣」賣到7千元！還有「Jennie同款」禮服穿搭。（圖／翻攝微博）

浙江澤大律師事務所高級合伙人喬萬里分析，當一家商家在售賣娃衣時標註了LABUBU的中文、英文、形象等，以獲取更多關注和更高流量，「這樣的話就搭蹭了LABUBU的影響力，這個過程中可能涉及中文、英文、圖形的商標侵權，可能涉及作品形象的版權侵權」。此外，還可能涉及反不正當競爭法中的「擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標識」。

據《讀特新聞》報導，在深圳華強北，「娃衣」店面和展示貨品相較於此前變少了，有商家表示，現在店裏不能展示相關潮玩公仔形象，無法將「娃衣」套在潮玩身上售賣，所以銷售量有所下滑。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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