花蓮假牙補助範圍出爐！最高補助4萬4　即日起受理申請

▲▼蓮縣中低收入老人補助裝置假牙即日起受理申請！歡迎符合資格的長輩踴躍申請。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣府關心長輩的健康，為確保長者口腔健康，縣府社會處持續推動「114年中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，即日起受理申請！歡迎有符合資格的長輩踴躍申請，裝置活動假牙，改善咀嚼功能以提升生活品質。

凡年滿65歲（原住民55歲）以上，設籍花蓮縣，且經醫師評估需裝置活動假牙者，符合下列條件之一即可申請：列冊低收入戶或中低收入戶者、領有中低收入老人生活津貼者、領有身心障礙者生活補助費者、由政府全額補助收容安置者，或享有政府補助身心障礙者日間或住宿照顧費用達50%以上者。



此外，同一顎如曾獲相同補助，須滿五年後經評估確有裝置必要，方能再申請，但假牙維修費不受此限。本府另有補助「原住民族長者裝置假牙實施」計畫，服務對象為年滿55歲以上原住民身份即可，需另向本府簽約原住民假牙補助特約醫療院所提出申請，如民眾同時符合原住民與中低收老人身份，以申請「中低收入老人裝置假牙補助」計畫為優先且補助金額亦有所不同。

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本計畫補助項目涵蓋全口或部分活動假牙裝置，依據裝置類型，最高補助金額可達新台幣44,000元。申請期間自即日起至經費用罄為止。符合資格者請備妥身分證、健保卡及福利資格證明文件（如低收入戶或中低收入戶證明），至花蓮縣政府簽約之特約牙科醫療院所接受檢查，由院所協助提出申請，並由花蓮縣中低收入戶老人假牙裝置審核小組逐案審核核定。114年度共與30間牙科醫療機構合作，合作院所名單請參考以下連結：https://reurl.cc/YYbOoa。

民眾收到核定通知後，應於三個月內完成假牙裝置，並由醫療院所提供裝置成果文件向縣府請款。請符合資格的民眾及早申請。

有疑問可洽詢合約牙醫診所或撥打縣府社會處社會福利科（03-8227171轉382）或至花蓮縣政府社會處網站(網址：https://reurl.cc/lz20OY )查閱了解更多資訊。