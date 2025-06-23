陸女「深V豹紋短裙＋黑絲」遊香港　踩座位拍美照挨批...霸氣回應

▲大陸一名女子穿著時髦赴港旅遊，拍美照被放到網路上無辜挨批。（圖／翻攝Threads，下同）

文／香港01

出外旅遊，穿搭和行為也要注意！香港網路瘋傳多張相片，有大陸女生赴香港旅遊時，以1款超「性感野性」穿着乘搭電車，更穿着高跟鞋踩在座位上「打卡」，貼文稱，「真嘅（係）好中（鍾）意香港（真的好喜歡香港）」，拍照後已用濕紙巾清潔座位。

相片引起香港網友熱議，大批人看後指摘女生行為及穿着離譜，「衣着穿搭，想標奇立異但老土」、「視覺上毫無美感，污染咗架電車（污染這輛電車）」、「自私自利」、「鞋踩上座椅冇公德心」。

面對批評，該女生霸氣回覆，「我真的醉了，一堆沒完沒了的。根本就不是我發的，沒事罵我幹嘛？」獲不少網友力撐，「姐姐好靚！唔好同人一般見識」、「香港人又話要接受多元文化、多元嘅衫（多元穿著），咁鬧法會唔會過分咗（這樣罵會不會過份了）？」。

這組照片出自專門分享大陸女生在香港動態的Threads帳號。相片中內地女生戴紅色帽和頸帶，穿上超低胸「Deep V」豹紋連身超短裙，配上吊帶黑色絲襪及黑色高跟鞋，在電車內擺出不同姿勢打卡。

其中一張引起爭議的照片是，該女生更直接把穿着高跟鞋的左腳屈曲踩在座椅上，臉上露出「得意」表情，似乎相當滿意。上載相片的Threads帳號則留言「前幾日嘅相，真嘅（係）好中（鍾）意香港」，又稱拍照後已清潔座位，「座位在結束影相後用濕巾擦過啦」。

據了解，這組照片早於2024年7月在小紅書發佈，而非「前幾日」。相中女生當時留言「豹紋贏得我2024年最愛元素，沒有之一。襪子永遠是搭配加分項目，更好的突出風格和造型，sexy lady的感覺到位」，但未有提及用濕紙巾清潔座位。

面對網友「圍攻」，該女生強調，該Theads帳號相片並非由她發佈，又霸氣反嗆，「我真的醉了，一堆沒完沒了的。根本就不是我發的沒事罵我幹嘛？」。不少網友亦力撐女生，「姐姐好靚！唔好同人一般見識」、「香港人又話要接受多元文化多元嘅衫，咁鬧法會唔會過分咗？」、「評論區點解香港人咁mean，姐姐你好靚，唔使理啲人……」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】