　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長輩跟團「人生首出國」卻變機場一日遊　錯過飛機原因讓網全傻眼　

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長輩跟團人生第一次出國，結局卻變成機場一日遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人出國懶得規劃行程、住宿，可能會選擇跟團。有網友投訴，他的爸爸跟其他5名長輩近日跟團到越南旅行7天，因為是人生第一次出國，一行人在桃園機場時誤以為安檢的櫃檯就是登機口，覺得領隊會來帶就站在那邊空等，最終錯過班機旅程泡湯，消息一出立刻引發網友熱議。

原PO在Threads表示，他的爸爸與其他5名長輩近日跟團到越南旅行7天，因為是人生首次出國，非常多東西不懂，掛完行李後，看到安檢區域旁邊的櫃檯就以為是登機口，於是一行人就站在現場等待，想說等領隊來帶路，等到驚覺情況不對打電話給領隊時已經來不及，錯過了飛機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO後來打電話給旅行社了解情況，才知道領隊當天並沒有點名，而是交由航空公司協助清點，發現少了6人後，又得知還沒有過安檢，地勤有衝出去找人，但還是來不及。他無奈說，沒有人願意發生這種事情，只是很心疼爸爸期待這麼久的旅遊泡湯了。

至於費用問題，原PO表示，這次旅行一個人要繳3萬8千元，事件發生後，旅行社說原本應該是不能退費的，但經過跟航空公司、飯店協調後，每人可退費1萬5800元。至於領隊為何沒有在登機口點名，旅行社解釋因為登機口人員混雜，有很多其他旅行團的人，才沒有在那邊點名。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「旅行團都在團體櫃檯集合說明，然後給完登機證請我們去排隊掛行李，掛完就是直接安檢，然後等時間到再去登機口，我沒有遇過在登機口還點名的，都會在團體報到櫃檯集合時一次說明」、「奧客真多，誰家旅行社會一對一這樣帶到登機口」。

也有人說，「先撇開老人家是否應該自己懂出境流程，領隊不是本來就應該在集合的時候先講過一次嗎，不能預設大家都有出國的經驗吧」、「花錢請領隊就是要避免這種問題，結果領隊更雷」、「這個領隊失責，通常會墊後帶人吧」、「哭哭，長輩心情肯定大受影響」、「領隊怎麼沒有確認人員是否有登機」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
主持人突宣布蔡依林登大巨蛋！　主辦緊急聲明：一時口誤
ANKER行動電源「恐自燃」緊急召回70萬顆！台灣代理商發聲
19歲女騎士遭輾亡　母淚崩：說出去買東西就沒回家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄰居把路邊車格當「永久專屬車位」　搬3輛腳踏車鎖一起霸佔

出國返台注意！行李帶這2物慘了　海關查獲秒罰500萬

長輩跟團「人生首出國」卻變機場一日遊　錯過飛機原因讓網全傻眼　

新衣服別直接穿！醫揭恐怖內幕　服飾業者認證：我一定勸客人

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

快訊／對流雨彈突襲！15縣市「大雨警報」　慎防強風、落石

火車上有蛇　台鐵緊急更換自強號「延誤4分鐘」

快訊／萬華成都路一帶突停電　台電搶修中

買3.7萬筆電驚見「開機337次」！順發認賣展示機道歉　一段話再挨轟

下周2天雨區擴大　又有熱帶擾動發展

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【警報聲迴盪】以伊凌晨激烈交火！　特拉維夫夜空傳爆炸聲

鄰居把路邊車格當「永久專屬車位」　搬3輛腳踏車鎖一起霸佔

出國返台注意！行李帶這2物慘了　海關查獲秒罰500萬

長輩跟團「人生首出國」卻變機場一日遊　錯過飛機原因讓網全傻眼　

新衣服別直接穿！醫揭恐怖內幕　服飾業者認證：我一定勸客人

小姑常回娘家想爽過！　人妻1招治姑、婆：反正我是外人

快訊／對流雨彈突襲！15縣市「大雨警報」　慎防強風、落石

火車上有蛇　台鐵緊急更換自強號「延誤4分鐘」

快訊／萬華成都路一帶突停電　台電搶修中

買3.7萬筆電驚見「開機337次」！順發認賣展示機道歉　一段話再挨轟

下周2天雨區擴大　又有熱帶擾動發展

牛埔幫傳奇大老「牛財」葉明財辭世　副議長兒低調辦後事

鄰居把路邊車格當「永久專屬車位」　搬3輛腳踏車鎖一起霸佔

快訊／三芝後厝漁港「汽車衝落海」！61歲男無生命跡象急送醫

出國返台注意！行李帶這2物慘了　海關查獲秒罰500萬

3000台Switch 2沒了...美重大竊案犯人直接破壞貨櫃　損失上千萬

長輩跟團「人生首出國」卻變機場一日遊　錯過飛機原因讓網全傻眼　

新衣服別直接穿！醫揭恐怖內幕　服飾業者認證：我一定勸客人

大陸多地商場「巨型電風扇」開吹　路人笑爆：看了都涼了！

沙巴「13層樓高樹頂吊橋」超驚險　眺望神山、腳下是茂密熱帶雨林

性侵2繼女「超過90次」　台灣鬼父想脫罪...被狠打臉！

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

生活熱門新聞

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

火車上有蛇　台鐵緊急更換自強號「延誤4分鐘」

被誇童顏巨乳！呂秋遠小孩生母「妝後模樣」曝

下周2天雨區擴大　又有熱帶擾動發展

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

小姑常回娘家想爽過！人妻1招治姑、婆

好市多「出清1款玩具」　恐龍1隻8元CP值爆

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

LINE「1款免費表情貼」 萬人超愛：好用到不行

13杯飲料不買袋子「外送員噴1句」　客秒下樓！網爽翻

越來越多「1人跟團出國」　過來人曝1差異：會比較貴

即／對流雨彈突襲！15縣市大雨警報

更多熱門

相關新聞

暑假釜山、九州最夯　玩韓國萬元有找

暑假釜山、九州最夯　玩韓國萬元有找

暑假旅遊旺季即將到來，各大旅行社紛紛祭出限時優惠搶客。雄獅旅遊指出，今年暑期東北亞與東南亞航班機位供應充足，東南亞團費大致與去年同期持平，日本、韓國團費甚至降約2成。據統計，暑期最受歡迎的團體旅遊目的地第一名為釜山，其次依序為九州、馬來西亞與新加坡、北海道、泰國；樂園、海島、或季節文化主題商品最受青睞。

7／1起台灣護照入境菲律賓「免簽證」！　

7／1起台灣護照入境菲律賓「免簽證」！　

ET全民搶寶送好禮 行李箱連環送

ET全民搶寶送好禮 行李箱連環送

「環島之星」也被詐騙冒名　台鐵揭新套路：5個免費名額是假的

「環島之星」也被詐騙冒名　台鐵揭新套路：5個免費名額是假的

墾丁恐遇「最冷清一年」！暑假首週訂房率創低

墾丁恐遇「最冷清一年」！暑假首週訂房率創低

關鍵字：

出國旅遊跟團

讀者迴響

熱門新聞

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

快訊／主持人突宣布蔡依林登大巨蛋！　主辦緊急聲明：一時口誤

蹦闆《拳願2》怒退錢拒錄　孫生IG反嗆大頭症

吊車輾斃19歲女騎士！駕駛稱：早上就頭暈

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

55歲爸娶17歲兒子未婚妻　媽崩潰

嘉義轎車自撞　夫妻1死1重傷昏迷

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

不爽手機被沒收　高職男畢業前夕水果刀弒母

天才女科學家IQ140「進AV界做研究」

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

ANKER召回70萬顆行動電源！台灣代理商發聲了

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面