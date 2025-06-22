長輩跟團「人生首出國」卻變機場一日遊　錯過飛機原因讓網全傻眼　





▲長輩跟團人生第一次出國，結局卻變成機場一日遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人出國懶得規劃行程、住宿，可能會選擇跟團。有網友投訴，他的爸爸跟其他5名長輩近日跟團到越南旅行7天，因為是人生第一次出國，一行人在桃園機場時誤以為安檢的櫃檯就是登機口，覺得領隊會來帶就站在那邊空等，最終錯過班機旅程泡湯，消息一出立刻引發網友熱議。

原PO在Threads表示，他的爸爸與其他5名長輩近日跟團到越南旅行7天，因為是人生首次出國，非常多東西不懂，掛完行李後，看到安檢區域旁邊的櫃檯就以為是登機口，於是一行人就站在現場等待，想說等領隊來帶路，等到驚覺情況不對打電話給領隊時已經來不及，錯過了飛機。

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原PO後來打電話給旅行社了解情況，才知道領隊當天並沒有點名，而是交由航空公司協助清點，發現少了6人後，又得知還沒有過安檢，地勤有衝出去找人，但還是來不及。他無奈說，沒有人願意發生這種事情，只是很心疼爸爸期待這麼久的旅遊泡湯了。

至於費用問題，原PO表示，這次旅行一個人要繳3萬8千元，事件發生後，旅行社說原本應該是不能退費的，但經過跟航空公司、飯店協調後，每人可退費1萬5800元。至於領隊為何沒有在登機口點名，旅行社解釋因為登機口人員混雜，有很多其他旅行團的人，才沒有在那邊點名。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「旅行團都在團體櫃檯集合說明，然後給完登機證請我們去排隊掛行李，掛完就是直接安檢，然後等時間到再去登機口，我沒有遇過在登機口還點名的，都會在團體報到櫃檯集合時一次說明」、「奧客真多，誰家旅行社會一對一這樣帶到登機口」。

也有人說，「先撇開老人家是否應該自己懂出境流程，領隊不是本來就應該在集合的時候先講過一次嗎，不能預設大家都有出國的經驗吧」、「花錢請領隊就是要避免這種問題，結果領隊更雷」、「這個領隊失責，通常會墊後帶人吧」、「哭哭，長輩心情肯定大受影響」、「領隊怎麼沒有確認人員是否有登機」。