新北阿伯下載千部兒少片！猥褻偷拍4姪女還問律師「犯什麼罪」

▲男子上傳兒少性影像到雲端被美國發現，因而被查出多次猥褻未成年姪女等犯行。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名男子涉嫌從2023年起，多次對同住的姪女伸出魔爪，還偷拍私密處，另外儲存國外未成年少女猥褻影片到雲端空間，檢警獲報後，前往搜索查扣男子手機，發現一段男子在案發前諮詢律師的對話，詢問自己的行為會犯什麼罪，成為男子犯罪事證之一，台北地檢署27日依違反《兒少性剝削條例》等罪嫌起訴。

這起案件起因於美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」在網路雲端空間中，發現特定帳號上傳大量兒少性影像，追查ip後通報台灣司法機關，新北市婦幼隊報請檢察官指揮，前往搜索追查，發現男子最少從2023年起，從telegram等軟體下載明顯未成年少女影片，有時還會上微信找穿著泳衣的少女直播跳舞並側錄。

檢警調查，男子除了下載、儲存上千部兒少性影像外，還親身嘗試對同住的4名姪女下手，例如趁已在念小學的被害人熟睡時，撥弄被害人下體並拍攝，有時也會趁還在念幼稚園的姪女看電視時，偷拍裙底春光。

因為被害家庭屬於低收入戶，被害姪女曾向定期訪視的社工透露被阿伯觸摸身體，男子得知後，緊張地找律師諮詢，詢問自己所做過的事情可能會犯什麼罪，男子之後把與律師的對話存檔，似乎想做為遭調查時的教戰手冊，結果反被查扣成為自己涉嫌對未滿12歲少女猥褻、妨害秘密、持有兒少性影像等多項罪名的證據。