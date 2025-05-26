黃子佼已與21女和解！高院再開調解庭　傳出離婚後今未現身

▲台灣高等法院針對黃子佼案件召開調解庭，但他並未出庭。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼傳出與孟耿如離婚，而他因收藏2259部未成年性影像影片，一審遭判刑8月；案經上訴，高等法院26日再度針對本案召開調解庭，雖然有大批媒體守候，但黃子佼並未現身。即便他沒出庭，調解庭仍有大進度，這次又有5名被害人願意和解，和解總人數已經達到21人。

黃子佼與孟耿如相差19歲，二人在2013年間傳出緋聞，2014年間證實2人交往，由於二人在演藝圈地位上有頗大的差異，孟耿如還曾經說過害怕自己配不上黃子佼的話語；當時黃子佼也溫情發文告白，「傻瓜，談戀愛，什麼時代了，還看身高體重年紀嗎？或是講究門當戶對嗎？」、「遇到妳真是我的福氣，想變好也都是為了妳。」二人在2020年3月間登記結婚，婚後於2022年產下一女。

不過近年來黃子佼因為爆發演藝圈Metoo事件，形象大受影響，之後更被查出收藏未成年性影像影片，遭提起公訴。一審法院調查後，更認定黃子佼藏有2259部未成年性影像，判處有期徒刑8個月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，因本案目前已知共有47名被害人，因此高院特別召開多次調解庭，讓黃子佼與被害人商談和解。26日高院第五度召開本案調解庭，黃子佼這次並未現身，僅委由3名律師代為洽談和解事宜。由於傳出黃子佼已經與孟耿如簽字離婚，結束5年婚姻，因此外界關切黃子佼對此事的反應，有不少媒體特別在高院等候黃子佼，但仍撲空。庭訊結束後，記者詢問律師有關黃子佼離婚的事，但律師僅回應「這方面我不便幫他們表達」。

至於本案調解部分，26日的庭訊中又有5名被害人答應黃子佼的和解條件，目前累積已經有21名被害人答應和解。由於黃子佼所犯案件為本刑有期徒刑5年以下案件，雖然一審遭判刑8月，但二審若獲得被害人原諒，刑度有機會減輕，屆時黃子佼有可能獲得宣告6個月以下的刑期，就可以易科罰金，不需進入監獄，免去牢獄之災。