　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃子佼已與21女和解！高院再開調解庭　傳出離婚後今未現身

▲▼藝人黃子佼到台灣高等法院開庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣高等法院針對黃子佼案件召開調解庭，但他並未出庭。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼傳出與孟耿如離婚，而他因收藏2259部未成年性影像影片，一審遭判刑8月；案經上訴，高等法院26日再度針對本案召開調解庭，雖然有大批媒體守候，但黃子佼並未現身。即便他沒出庭，調解庭仍有大進度，這次又有5名被害人願意和解，和解總人數已經達到21人。

黃子佼與孟耿如相差19歲，二人在2013年間傳出緋聞，2014年間證實2人交往，由於二人在演藝圈地位上有頗大的差異，孟耿如還曾經說過害怕自己配不上黃子佼的話語；當時黃子佼也溫情發文告白，「傻瓜，談戀愛，什麼時代了，還看身高體重年紀嗎？或是講究門當戶對嗎？」、「遇到妳真是我的福氣，想變好也都是為了妳。」二人在2020年3月間登記結婚，婚後於2022年產下一女。

不過近年來黃子佼因為爆發演藝圈Metoo事件，形象大受影響，之後更被查出收藏未成年性影像影片，遭提起公訴。一審法院調查後，更認定黃子佼藏有2259部未成年性影像，判處有期徒刑8個月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，因本案目前已知共有47名被害人，因此高院特別召開多次調解庭，讓黃子佼與被害人商談和解。26日高院第五度召開本案調解庭，黃子佼這次並未現身，僅委由3名律師代為洽談和解事宜。由於傳出黃子佼已經與孟耿如簽字離婚，結束5年婚姻，因此外界關切黃子佼對此事的反應，有不少媒體特別在高院等候黃子佼，但仍撲空。庭訊結束後，記者詢問律師有關黃子佼離婚的事，但律師僅回應「這方面我不便幫他們表達」。

至於本案調解部分，26日的庭訊中又有5名被害人答應黃子佼的和解條件，目前累積已經有21名被害人答應和解。由於黃子佼所犯案件為本刑有期徒刑5年以下案件，雖然一審遭判刑8月，但二審若獲得被害人原諒，刑度有機會減輕，屆時黃子佼有可能獲得宣告6個月以下的刑期，就可以易科罰金，不需進入監獄，免去牢獄之災。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／104歲「羽球老頑童」贏了！世壯運激戰奪勝
結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年　她訴請離婚
黃子佼已與21女和解！　傳出離婚後今未現身
台北創14年來「5月新低溫」　一票人被冷到：珍惜這兩天的冷涼
台南女遭3人輪流性侵　他「逃25年」不抓了
新冠捲土重來！一家4口遊日返台都確診…醫：3症狀速就醫
窮人為何窮？　《富爸爸》作者點出「2大理財失誤」
第一次到日本！「1機台」驚呆他：為何不引進台灣　網吵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「要不要打手槍」按摩女與男客性交易被抓　養生館老闆判無罪

黃子佼已與21女和解！高院再開調解庭　傳出離婚後今未現身

民進黨北市黨部主委LINE帳號被盜　警：勿點不明連結

為了300元...中壢2男當街爆口角互毆　嚇壞路過民眾

女網紅樓梯間遭性侵「像破爛布娃娃」！她見狼師「還在教」不忍了

慶生遭3狼下藥性侵拍裸照！2人被逮...他「逃25年」躲過追訴期

報稅月新騙術曝光！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬　警方出手了

台9戊線小山羌突竄出！　台東騎士煞不及撞上「1死1傷」

酒駕猛撞路人「卡車底拖1.5km」　目擊者跪地求醉男停車救人

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年「無法自理」！她訴請離婚

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

#柴犬 堅持不在家尿尿！奴才被迫雨天出門超狼狽

「要不要打手槍」按摩女與男客性交易被抓　養生館老闆判無罪

黃子佼已與21女和解！高院再開調解庭　傳出離婚後今未現身

民進黨北市黨部主委LINE帳號被盜　警：勿點不明連結

為了300元...中壢2男當街爆口角互毆　嚇壞路過民眾

女網紅樓梯間遭性侵「像破爛布娃娃」！她見狼師「還在教」不忍了

慶生遭3狼下藥性侵拍裸照！2人被逮...他「逃25年」躲過追訴期

報稅月新騙術曝光！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬　警方出手了

台9戊線小山羌突竄出！　台東騎士煞不及撞上「1死1傷」

酒駕猛撞路人「卡車底拖1.5km」　目擊者跪地求醉男停車救人

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年「無法自理」！她訴請離婚

台幣狂升燙傷！台積電跌8元至976　台股跌115點收21536

罷免吳思瑤備補領銜人點頭了！　願接重任 「一起走最後一哩路」

樂天女孩日系風格也可愛！　嗨跳「露比醬～嗨！」球場暴動了

砸千萬吃這個？川普幣大戶晚宴翻車　賓客怒批：比廉航飛機餐還差

外觀怎辨南北粽？　內行教1秒辨識：只需看粽葉顏色

李連杰息影5年「紐約街頭閒晃」沒被認出！　回酒店嚇壞：世界變了

才出道1年秒入圍金曲3大獎！　陳泳希加碼嗨曝「2重磅喜訊」

「要不要打手槍」按摩女與男客性交易被抓　養生館老闆判無罪

西門子宣布收購Excellicon　為EDA設計導入先進解決方案

田馥甄唱一半「竟被鑽裙底」！　歌迷崩潰尖叫「工作人員急衝上台」

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

社會熱門新聞

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

康健生技4死槍擊案　槍手李鴻淵3個死刑遭撤銷

即／暴揍陳沂打手落跑了　檢發布通緝「藏鏡人」仍是謎

女遭詐千萬、房被騙走！每天還要打卡回報

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年！她訴請離婚

女自撞亡驗出微量酒精反應　送法醫研究所確認

台中傍晚墜樓！女子15樓墜落身亡

即／高雄約會勝地驚見女浮屍　身分死因待釐清

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

慶生遭3狼下藥性侵！1人「逃25年」躲過追訴期

更多熱門

相關新聞

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年！她訴請離婚

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年！她訴請離婚

台北市一名人妻與丈夫結婚7年時間，但丈夫從2022年就開始臥床，生活無法自理，也無法言語表達，一雙年幼兒女都由她一手照顧，至今無好轉跡象，妻子只好訴請離婚。士林地院審理後，判准雙方離婚。

康健生技4死槍擊案　槍手李鴻淵3個死刑遭撤銷

康健生技4死槍擊案　槍手李鴻淵3個死刑遭撤銷

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

男童高樓玩「丟泥巴」涉殺人未遂　鄰居遭爆頭

男童高樓玩「丟泥巴」涉殺人未遂　鄰居遭爆頭

創投聞人涉內線交易　要賠勞動部615萬

創投聞人涉內線交易　要賠勞動部615萬

關鍵字：

法律人權Metoo未成年影片黃子佼高等法院基金會離婚和解

讀者迴響

熱門新聞

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面