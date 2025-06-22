直播遭郭昱晴公審　當事人嘆「莫名變偷拍怪人」：解釋了還硬要PO

▲郭昱晴懷疑路邊男子直播拍攝到未成年孩童，因此上前提醒，並通報警政署。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委郭昱晴22日在臉書貼出照片與影片，稱一名年輕男子拿手機在公園直播，行為鬼祟，她擔心拍攝到學童，因此上前提醒，並通報警政署。不過，該名男子事後現身受訪指出，他當下就向郭昱晴解釋「我在自拍」，也給對方看手機，證明沒拍小孩，但郭還是把他照片PO網，讓他莫名成為「偷拍小孩的怪人」。

根據《TVBS新聞網》報導，吳姓男子還原當時狀況，稱自己當時「健身完後在附近開直播」，猶豫要不要買飲料，沒想到卻突然被郭昱晴叫住，並詢問他「在拍什麼？」

當下吳男解釋自己在自拍，也讓郭看了手機，證明沒拍到小孩，但郭昱晴之後還是將他的畫面、照片上傳網路，甚至引來網友留言攻擊「長這樣就不是好東西」，讓他感到很不舒服。

▼郭昱晴在threads指出，男子「行為鬼祟」，且被詢問時「神情略顯緊張」。（圖／翻攝自threads，下同）

吳男無奈地說，他只是在直播，卻莫名其妙變成「偷拍小孩的怪人」，讓他感覺有點過頭了，因為就算是大陸人，出國也會想拍國外風景，難道大家會希望在拍照時被叫住，並詢問為什麼要拍照嗎？有必要把社會搞這麼壓抑嗎？

對此，郭昱晴多次發文回應，她的初衷是為了提醒大家「保護孩子安全」，並非針對個人或進行網路獵巫，而且貼出的畫面有經過馬賽克處理，不涉及個資外洩，如今卻被許多網友「無限上綱」。

不過，仍有不少網友不買單，紛紛留言砲轟「人家都解釋了，還硬要PO網公審」、「好像回到中世紀時代」、「這件事最擾民的，就是妳」、「利用立委身分發上來公審，再說沒有獵巫？」、「這不是獵巫，那什麼才是獵巫？」引發熱議。

▼友人現身回應，稱吳男過去在特戰隊服役，不懂為何要「獵巫」？（圖／翻攝自threads）