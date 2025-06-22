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北捷徵才開跑！月薪上看5.1萬　報名時間方式一次看

▲臺北市立兒童新樂園,台北兒童樂園,遊樂園,親子景點,暑假活動,戶外教學,遊樂設施。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「北捷遊憩事業股份有限公司」正式展開人才招募計畫，圖為台北市立兒童新樂園。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北捷運公司旗下的「北捷遊憩事業股份有限公司」正式展開人才招募計畫，6月20日起至7月4日下午3時開放報名，預計分批進用未來營運所需的專業人員，包括「職業安全類」和「護理行政類」。北捷提醒，報名者需至台北捷運官網「新聞稿」專區或台北小巨蛋、兒童新樂園、貓空纜車官網「最新消息」專區，下載相關甄試說明並完成線上報名。

北捷指出，本次招募類組包括「職業安全類」和「護理行政類」。職業安全類共計招募3名，分別為職業安全衛生管理員2名及職業安全衛生管理師1名。護理行政類則預計招募1名。

北捷表示，應試資格與學經歷要求依不同類組而異，錄取者試用期滿後最高薪資可達新台幣51,000元，除了一年12個月薪資，另享有年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金、依據當年度盈餘狀況核算績效獎金。

北捷提醒，本次招募僅限官方指定網站進行報名，呼籲民眾避免點擊不明連結以免遭受詐騙。

北捷說，「北捷遊憩事業股份有限公司」正積極引進專業人才，結合遊憩資源與捷運運輸本業的技術優勢，期望透過多年來累積的經營經驗，拓展遊憩事業規模，打造台北地區嶄新的觀光亮點，並提供市民更多優質的休閒選擇。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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