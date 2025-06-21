待業新商機？中國多地出現「假裝上班」公司　一天收費205元

▲大陸出現不少「假裝上班」公司。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國媒體報導，在北京、重慶、深圳、哈爾濱等不少城市，出現了專門的「假裝上班」公司，讓消費者花錢買上班的狀態。分析說，這類公司提供求職者滿足「體面」的需求，有一定的市場潛力。

美媒華爾街日報2023年底曾經報導，中國的失業者並不完全出現在統計數據裡，然而這些人卻會出現在圖書館，把圖書館當作避難所。中國經濟當前仍在承壓，但失業者和待業者的去處，除了傳統的圖書館和咖啡館，又多了些選擇。

工人日報今天報導市面上幾家「假裝上班」公司。其中一家在北京亦莊的辦公樓，有30個工位，配套設施包括會議室、休息室、零食區、接待室、直播間等。創辦人投入人民幣20、30萬元（約新台幣80萬到120萬元）裝修和經營，目前在試營運階段，每人每天收費49.9元。

另一家位於深圳龍華清湖高級辦公樓的「假裝上班」公司，創辦人劉冠杰曾是一名自由職業者，長期輾轉於深圳各大圖書館、咖啡館，因此發現了這一需求。開業以來，公司近20個工位基本每天都滿員。

一名待業者說，在家時，家人再寬容，自己也會不自覺產生愧疚感，但在「假裝上班」公司沒有這樣的精神壓力，每個人都能安靜做自己的事，也能透過交流碰撞出思想火花，得到一些啟發。經過此番經歷，他就要入職一家金融公司了。

劉冠杰說，來「假裝上班」的，一是未入職場的大學生，他們想了解上班是什麼感覺，以便做好心理準備；二是求職群體，在此結識朋友、交流學習，緩解壓力的同時培養自信。也有一些人實際上有工作，只是沒有固定的辦公場所，但需要環境塑造儀式感。此外，還有從事副業的人群，需要低成本辦公空間處理業務。

不過，並非人人都對這種商業模式買單，一名對家人隱瞞辭職的女性說，「不上班時會盡量壓縮開支，一天花費幾十元『假裝上班』不便宜」。她總是按時到附近的一家圖書館看書。目前這類公司按天收費30元到100元不等，包月更便宜。

中國人民大學公共管理學院教授、首都發展與戰略研究院研究員張友浪認為，「假裝上班」這一概念觸及社會關注的就業環境、職場壓力、身分認同等熱門話題，容易形成擴散效應。一些中小企業將閒置辦公資源靈活出租，本質上屬於辦公共享經濟的衍生模式。

報導上海財經大學數字經濟系教授崔麗麗表示，提供辦公空間只是「假裝上班」公司最基本、最簡單的服務，公司一方面要滿足求職人群在職業過渡階段對「體面」的需求；另一方面，應該要讓聚集的同類人群在心理上得到相互支持，並且通過創業分享、技能交流等，為職業瓶頸期人群提供更多脫離當前生活狀態的機會。