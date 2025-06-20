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父親替子求醫　與醫師爆口角衝突反被強制收治

▲中國合肥市第四人民醫院。（圖／翻攝百度地圖）

▲中國合肥市第四人民醫院。（示意圖／翻攝百度地圖）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國安徽省合肥市一名父親為兒子就醫，卻因與精神科醫師發生爭執，遭警方依「肇事肇禍」理由強制送醫，翌日即被診斷為僅患睡眠障礙出院。事件因牽涉醫療判斷與公權力介入，引發社會關注。

55歲的劉先生是一名水產商人，他為了讓16歲兒子小錦（化名）接受良好教育，花費高額學費將其送進寄宿制民辦學校。然而2024年秋季開學前，小錦因頸部手術疤痕遭同儕嘲笑取外號，情緒大受影響，逐漸拒絕上學，甚至出現失語、作息異常、行為脫序等現象。多次求助未果後，父母帶他就診，醫院診斷為「童年情緒障礙」與「急性應激反應」。

綜合陸媒報導，劉先生也因為長期為子奔走導致壓力過大，出現失眠困擾，2024年12月他自行掛號就診，希望獲得緩解。不料當日下午再次帶兒子前往同一醫院時，與精神科醫師因診斷內容發生口角，爭執過程中醫師疑似認定他有潛在風險，報警處理。警方到場後，將其依據《精神衛生法》送往該院住院部進行強制收治。

劉先生控訴，他未經正式診斷即被要求服用精神科藥物，當晚因情緒激動導致肝癌復發嘔血，隔日即被診斷為「睡眠障礙」後出院。他並強調爭執過程並未對他人或社會造成實際危險行為，質疑醫療單位與警方程序不當。

根據陸媒記者取得的病歷顯示，劉先生短時間內先後出現三份診斷紀錄，內容從「心境障礙」變為「危害社會的潛在風險」，最終又降為「睡眠障礙」。對此，合肥市第四人民醫院承認與劉先生有言語衝突，但否認報警為報復行為，表示是基於安全考量，並依警方送診處理。警方則回應，是基於醫師判斷才依法採取行動。

目前小錦已轉往上海市精神衛生中心接受治療，狀況起伏不定，部分期間需使用約束裝置穩定情緒。劉先生表示將保留對相關單位的法律追訴權利，盼為自己與兒子爭取公正對待。

專家指出，精神疾病診斷需依據一系列綜合症狀，非單一行為即可定論，強制收治更應依法律程序謹慎為之。此案是否涉及醫療與行政權濫用，仍需有關單位深入調查釐清。
 

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