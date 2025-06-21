陸歌手戴「春宮錶」惹議　演唱會突宣布取消！工作室曝原因

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鳳凰傳奇曾毅戴「春宮錶」惹議　演唱會突宣布取消！工作室曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

中國知名男女二人音樂組合鳳凰傳奇，專輯《最炫民族風》曾在2009年獲得中國銷量第一，不過，近期成員曾毅卻因為疑似戴「春宮錶」遭到部分網友抨擊。鳳凰傳奇工作室昨日（20日）發布聲明表示，因曾毅身體不適，將取消6月27日至29日的演唱會，再度掀起網友關注是否是因為手錶問題才會取消演唱會。

中國音樂組合鳳凰傳奇成員曾毅，近期被指控戴「春宮錶」而陷入爭議。（圖／翻攝自微博）

▲曾毅戴的手錶遠看與勞力士綠水鬼有點像，起初網友們也以為是綠水鬼。（圖／翻攝自微博）

曾毅日前被爆料，手上戴的手錶圖案均為「雙人動作」，疑似具有性暗示，因而引發中國網友兩派意見討論。曾毅在6月13日曾於微博發文澄清，強調手錶是朋友送的，他以為是勞力士，讓大家見笑了。

中國音樂組合鳳凰傳奇成員曾毅，近期被指控戴「春宮錶」而陷入爭議。（圖／翻攝自微博）

▲左上為曾毅戴的手錶，右上為綠水鬼，連曾毅自己也以為朋友送的是勞力士。（圖／翻攝自微博）

沒想到僅僅過了1周，鳳凰傳奇工作室突然發布聲明表示，因為曾毅身體不適，醫師建議暫停工作、安心休養，經綜合評估後，決定取消6月27日至29日在天津舉辦的演唱會。消息一出，網友們猜測是否與手錶事件有關，甚至有傳聞稱鳳凰傳奇今年的演唱會都被取消了。

一派網友覺得不是手錶的關係，並紛紛留言表示，「5天前還在宣傳天津演唱會，要是因為手錶原因，不至於吧，只有歌迷粉絲被做局了」、「不就是塊錶嗎？覺得不妥，下次演出不戴不就完了！我還以為是貪汙了幾個億、塌了啥法治房呢」；另一派網友則認為，曾毅身為公眾人物，應當嚴格規範自己的行為舉止，更何況鳳凰傳奇的歌傳唱度挺高，受眾面廣泛，他們更要起到帶頭作用，引領社會文明風尚。

至於手錶的來源，由於現階段曝光的照片中，手錶錶盤上印有某日本品牌，陸媒《現代快報》向該日本品牌廠商求證，廠商表示，該手錶並非由他們生產、授權或許可銷售的產品。此外，同款手錶在許多中國網路平台都有銷售，售價從人民幣200元至8、900元不等，有網友推測，這應該是私人拼裝的手錶。

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