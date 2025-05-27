瑞士滑雪悲劇！　策馬特冰川「驚見5具遺體」

▲瑞士度假勝地策馬特（Zermatt）附近的滑雪場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

瑞士瓦萊州警方證實，知名度假小鎮策馬特（Zermatt）上方的阿德勒冰川（Adler Glacier）近日發生滑雪意外，搜救人員在冰川上發現5具滑雪者遺體，初步推測死者是在極端天候或雪崩中遇難，詳細情況仍待調查。

綜合外媒報導，有兩名登山客25日在海拔約4000公尺的林普菲施峰（Rimpfischhorn）一帶發現疑似遭遺棄的滑雪板，於是通報當局。警方隨即出動空中與地面搜救隊伍，在阿德勒冰川上發現5名滑雪者的遺體。

目前死者身分尚待比對，國籍也尚未對外公布，瓦萊州（Valais）警方表示，已針對事故展開調查，包括當時的天候與雪崩活動是否為事故主因，都在釐清範圍內。

事實上，這並非瑞士近來發生的首起滑雪意外，位於北方的坎德施泰格（Kandersteg）也在26日發生雪崩意外，有3名滑雪者在摩根峰（Morgenhorn）遭雪流吞噬，其中一名29歲來自伯恩州（Canton of Bern）的瑞士男子不幸罹難，另外2人僅受輕傷，生命無虞。

近來阿爾卑斯山區雪況不穩，當局呼籲前往高山地區活動的民眾務必事前查詢天氣與雪況資訊，並配戴完整裝備以策安全。