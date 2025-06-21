每支球棒都能揮出夢想　斗六週末棒壘球對抗賽熱血開打

▲斗六市公所辦理「114年度斗六門社區棒壘球隊週末對抗賽」，體現運動教育上「全民參與、在地紮根」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市公所為體現在運動教育上「全民參與、在地紮根」的精神，首度辦理「114年度斗六門社區棒壘球隊週末對抗賽」，透過每月安排兩個週末假日，讓來自不同學校、社區組織的青少年隊伍有機會一展身手、球技交流，強化社區參與並拓展基層運動人口。

此次假日聯賽的重頭戲於今（21）日在斗六鎮西國小隆重登場，活動規模擴大辦理，號召縣轄內12所國小社區球隊與6所國中球隊參與。開幕式結束後，各隊伍將展開激烈對抗，活動現場吸引超過 500名學生與家長參與，成為暑假前最具規模的社區棒壘球盛事。

斗六市長林聖爵表示，運動讓孩子健康、讓社區有希望。我們不只要有菁英球隊，更要讓每個孩子都能有上場揮棒的機會。這項活動不僅提供選手表現舞台，也成功營造一股全民棒壘球的熱潮。各隊伍均由各校與社區自主籌組，從訓練、服裝到賽事安排皆展現高度在地自主性與凝聚力，也讓孩子們在競技中學習團隊合作、培養責任感，成為學習與生活的一部分。

林聖爵提到，自上任以來不僅連續主辦四屆「斗六市縣市長盃國際棒球邀請賽」，更進一步推動社區棒壘球永續發展政策，打造社團聯賽新典範，為棒球運動的發展注入更多能量，不再侷限於學校與競技場，而是逐步擴展至整個社區生活網絡。從每個孩子揮棒的瞬間，到家長為孩子加油吶喊的聲音，都是推動體育扎根、文化傳承的重要力量。誠摯邀請鄉親鄰里共襄盛舉，一同為熱血的棒壘球少年們加油喝采。

▲開幕式結束後，各隊伍將展開激烈對抗，活動現場吸引超過 500名學生與家長參與，成為暑假前最具規模的社區棒壘球盛事。（圖／記者游瓊華翻攝）