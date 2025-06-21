快訊／噴辣椒水襲擊李正皓　21歲男遭檢察官聲請羈押

▲便當店吳姓男員工朝李正皓噴辣椒水遭聲押。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、潘鳳威／台北報導

政治評論員李正皓19日晚間結束錄影後，從三立電視台停車場開車離開時，突遭21歲吳姓男子以辣椒水攻擊。李正皓隨即前往派出所，提告傷害、強制，他也懷疑對方預謀犯罪，設局引發糾紛。警方昨(20)日下午逮捕吳嫌到案後，今移送士林地檢署，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。

警方調查，19日晚間7時許，李正皓開車載女友馬郁雯，從三立電視台地下停車場開上1樓時，吳姓男子突然從車道口衝出來，但因為他車速很慢，所以在距離吳男1公尺處前就剎車，但對方依舊相當生氣，敲車窗要與李正皓理論，趁他搖下車窗時噴灑辣椒水攻擊，隨後轉身騎機車逃離現場。李正皓向警方報案提告傷害，並赴醫院驗傷。

吳男犯案後，20日上午11時許正常到燒臘店上班，警方在下午2時許前往埋伏，並在晚間5時許，上前表明身分逮捕吳男。吳男被逮後表示，當天就是不爽李正皓事後態度不佳，才會拿出隨身攜帶防身用的辣椒水襲擊對方。

但警方調閱監視器，發現吳男當日下午5時30分左右，就將機車停在三立電視台附近。儘管吳男稱是要去逛賣場，但事件發生前1.5小時就已抵達現場，而且也沒去賣場，反而是在電視台附近閒晃，讓警方不禁高度懷疑有人教唆，正進一步調查有無幕後指使者。