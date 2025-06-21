速食店周末炸雞優惠開打　烤雞狂殺299元、炸雞桶買1送1

▲5大速食店炸雞優惠包 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末炸雞優惠來了，5大速食品牌祭出最新「炸雞優惠」，不僅有整隻香草烤雞下殺最低299元，還有炸雞桶買1送1、特價299元等限定好康。

▲三商炸雞推炸雞桶買1送1優惠。

●21風味館（21PLUS）

21風味館今（21）日超級品牌日推「3大限定優惠」，包括「香草烤雞6隻特價1794元」，平均每隻299元；「香草烤雞3隻特價999元」，平均每隻333元；以及「香脆炸雞桶（整桶都是腿）2桶特價538元」，最高可享57折起優惠，現省1386元，各門市售完為止。

●肯德基

肯德基即日起限時祭出「5塊青花椒雞桶」、「5塊雞桶」限時特價299元，換算下來，每塊炸雞不到60元。

●頂呱呱

頂呱呱即日起至6月24日祭出「買1送1」優惠，凡購買派對桶就送明星三寶組，派對桶2款任選，包括「原味狂歡桶」內含原味雞腿3隻+原味炸雞3塊+可口可樂（1.25L）1瓶，特價499元；「辣味狂歡桶」內含辣味炸雞3隻+辣味雞翅3隻+可口可樂（1.25L）1瓶，特價529元，最高現省114元，明星三寶組則有雞脖子1份＋地瓜薯條1份＋阿勇雞塊6入。

加碼推出呱呱包加購優惠，期間購買任一超值套餐或派對組合餐可享99元加購呱呱包2入，每人每次限加購1次，桃機、松機、南港LaLaport、忠孝SOGO店不適用此優惠。

●拿坡里

拿坡里全門市即日起至6月30日祭出「買6送6」限定優惠，期間凡外帶「6塊炸雞」就送「6隻青花椒烤雞翅」，特價390元，且炸雞開放原味、辣味任選，也可整桶升級成烤雞。

三商i美食卡會員加碼享福利，6月12日起至6月25日僅須5點即可在APP兌換優惠券，享「6塊炸雞桶+6隻青花椒烤雞翅」特價380元，優惠券可使用至6月30日。

●三商炸雞

三商炸雞即日起至7月2日祭出「買1送1」優惠，期間內用、外帶皆可享「買6塊檸檬炸雞送6塊義式炸雞」特價399元、「檸檬炸雞買3送3」特價210元。

三商i美食卡APP會員再享專屬優惠，凡於APP使用3點數即可兌換超值優惠券，包括「檸檬炸雞6塊+義式炸雞6塊」優惠價389元、「檸檬炸雞買3送3」優惠價199元，兌換券使用期限至7月2日。