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奶茶大亨人財兩失！送保時捷包養女模被控性侵　討1千萬吞敗

▲▼陳姓嫩模被「波霸奶茶杯」大亨施宗明控詐1.2億元索賠，29日到台北地院出庭。（資料照／記者劉昌松、黃哲民攝）

▲大亨施宗明控陳姓小模詐1.2億元，連連提告都吞敗。（資料照／記者劉昌松、黃哲民攝）

記者郭玗潔／台北報導

號稱「波霸奶茶杯」大亨、身價百億元的旅美台商施宗明，2023年在台灣外遇小他26歲的陳姓嫩模，施不滿3個月付出1.1億餘元，卻被陳女疏遠，自認遭受感情詐騙，告陳女與陳女哥哥連帶全額求償吞敗。陳女也接受媒體採訪，反控施對她「趁機性交、侵入飯店房間、簽訂5年性愛契約、隱瞞已婚」，再被施提告侵害名譽，求償1千萬，但法官判陳女免賠。可上訴。

施宗明(俞宗明)現年55歲，在美國創辦Lollicup及Kara公司，從一般奶茶連鎖店打造成美國知名的食物容器、餐具零售商，號稱是擁有百億身家的「波霸奶茶杯大亨」，2022年12月間， 施宗明要找產品展示代言人，透過友人介紹認識兼職外拍的陳姓模特兒，沒想到2人的商務合作關係很快就開始變質。

施認為自己在2023年7月起追求期間，陸續贈送陳女1輛200多萬元BMW轎車、1輛650萬元保時捷休旅車，外加愛馬仕、香奈兒等精品包與鑽石珠寶等，還贊助陳女所需的購屋頭期款，以為能打動芳心，但去年10月間，陳女卻以拒當小三等理由疏遠施男、要求分手，施自覺遭感情詐騙，憤而對陳女提告刑事詐欺罪，經檢方處分不起訴，施提民事求償1.1億多元也吞敗，再對陳女提出侵害名譽，求償1千萬。

▲▼號稱「波霸奶茶杯」大亨的旅美台商施宗明。（圖／翻攝臉書《Karat by Lollicup》粉專）

▲號稱「波霸奶茶杯」大亨的旅美台商施宗明。（圖／翻攝臉書《Karat by Lollicup》粉專）

施表示兩人都是合意性交，但陳女卻在去年2月接受媒體採訪，說施於2023年7月間在澳門飯店，利用陳女酒醉對她性交，並說隔月兩人一起到中國昆明時，施偷留她房卡，再趁半夜潛入房間，經陳女驚醒質問，施才坦承在澳門對她趁機性交，並一再向陳女道歉、坦言隱瞞婚姻，導致媒體以「1億嫩模/I奶茶大亨控詐騙女模駁交往：趁我酒醉性侵我」、「1億嫩模/2匯錢送車又買房嫩模控富商要求簽5年性愛合約遭拒後變臉」為標題報導，陳女又在社群媒體發表新聞連結，並以斷章取義的方式張貼兩人訊息，繼續散布不實訊息，導致施受到多方異樣眼光，名譽權嚴重受損，向陳女求償1千萬。

不過法官指出，陳女說施「趁機性交、侵入房間、簽訂五年性愛契約、隱瞞已婚」等文字，都有指摘具體事實，陳女也提出證據佐證，包含施說「上一次還是在妳不清醒的情況下」、「那妳現在反而是妳今天會覺得妳心情複雜，沒有辦法接受，我不知道我該怎麼說，我只能說再次跟你說對不起，那個澳門是我錯了，那妳不想繼續，我也不會怪妳」、「因為在完全清醒的情況下，你會有潛意識的反抗，很嚴重的」、「…防一個色狼在旁邊，這樣子我，我自己感覺都很不舒服，…我都可以給妳一個籤，一個合同，5年合同，…5年我們都可以和平相處完，我給妳1億臺幣」等語。

▲▼嫩模陳思澐（要匿名）被波霸奶茶杯大亨施宗明控詐1.2億元索賠，29日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲施宗明不斷提告陳姓女模，但都吞敗。（ETtoday資料照／記者黃哲民攝）

法官認為，依照訊息對話內容上下文，施在陳女不清醒的狀況發生性行為並認錯、認識之初陳女不知他已婚，且施一再提及要如何解決陳女不願他碰觸、發生性行為的問題，所以提出金額1億元之5年交往合約的要求，經陳女主觀認為是「5年性愛合約」，都有根據。另外侵入房間部分，既然施表示兩人出遊都為分房入住，陳女認為施不經同意，就進入房間為侵入房間，也並非無憑，陳女的言論在主觀上有相當證據確認為真實。

法官表示，施自認自己是知名公眾人物，且自願進入公領域，以媒體報導公開雙方交往、性生活等情節，可見他並不認為這些事是不欲人知的隱私，而陳女為了澄清自辯，接受媒體採訪，且皆有提出證據，報導內容也核屬真實，至於其他基於事實，衍生出意見表達的部分，則屬可受公評的合理評論，另施對陳女提出刑事妨害名譽告訴，也被檢方認定不起訴，判陳女並無侵害名譽權，不用賠。可上訴。

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