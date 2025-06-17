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2025下半年星座運勢出爐！巨蟹有命運般的邂逅、天秤職涯創新突破

▲▼十二星座,星座,運勢,2025,愛情,事業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2025下半年星座運勢出爐！愛情、事業、幸運時機一次掌握，12星座專屬指南別錯過。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

2025年下半年，你的愛情會開花結果，還是事業衝刺再進階？日本網站《TRILL》一次整理12星座下半年的戀愛與工作運勢，不只精準點出幸運時機，也提供實用的行動建議。無論你正期待新戀情，或想在職場更進一步，都能從中找到你的「專屬追夢節奏」，快來看看，這半年宇宙怎麼為你鋪路吧！

牡羊座（3/21～4/19）

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戀愛運｜關鍵字：一起快樂

「欸，你也喜歡這個？」一個小小的共鳴，可能成為讓彼此心靠近的契機。下半年戀愛運高峰會落在10月7日的「牡羊座滿月」起的一週，獅子座月期間也是桃花旺季！多參與活動、聚會，不設限地享受當下的互動樂趣吧。

工作運｜關鍵字：整頓步調

上半年你靠著直覺和行動力開路，下半年則建議回頭檢視、精修成果，將過去的衝勁轉化為可長可久的職場力。善用這段時間針對流程或職責進行優化與調整，會有不錯的回報。

金牛座（4/20～5/20）

戀愛運｜關鍵字：踏實的愛

「我相信你，你也懂我。」這種穩定、彼此理解的關係，將緩慢而深刻地滋養感情。戀愛好運期是11月5日的「金牛座滿月」起的一週，處女座月也值得期待。保持真誠、穩健地經營關係，就能開出美好花朵。

工作運｜關鍵字：跨越挑戰

你在上半年累積的實績，如今是通往更高目標的踏板。即使覺得「好像有點難... ... 」，也請勇敢迎戰，會有意外突破。越是需要冒險精神的時候，越能激發你潛藏的堅韌與實力。

雙子座（5/21～6/20）

戀愛運｜關鍵字：認識內心

「沒想到我竟然會有這樣的感覺！」這樣的自我發現，將帶來嶄新的戀愛可能性。戀愛機運最旺在7月5日至30日金星進入雙子座期間，以及12月5日「雙子座滿月」起的一週，試著改變造型與風格，讓戀愛氣場自然流動。

工作運｜關鍵字：升級調整

你上半年感受到的不適與卡關，如今可望逐一改善。調整基礎結構後，更能發揮個人強項。這是一段重新定義自己職場定位的好時機，邁向全新工作風格的轉捩點。

巨蟹座（6/21～7/22）

戀愛運｜關鍵字：果斷選擇

你正處於12年一遇的幸運戀愛期！命運般的邂逅、心跳加速的瞬間接連而來。「最後那個人，我會自己決定！」這份決心將使你更具吸引力。好運時間包括生日季（即日起至7月22日）及7月31日至8月25日金星進入巨蟹座期間，特別是「8月上旬」戀愛能量爆棚，千萬別猶豫！

工作運｜關鍵字：人際連結

這段大好運期也將反映在職場上，尤其人脈經營將帶來關鍵轉機。與夥伴合作、彼此支持，就能創造出驚人的成果，團隊越凝聚，工作效率也越快翻倍成長。

獅子座（7/23～8/22）

戀愛運｜關鍵字：慢火熬愛

「我想更認真認識這個人。」一段值得細水長流的感情可能正悄悄展開。戀愛運超旺時間是生日季（7月23日～8月22日）與金星進駐期間（8月26日～9月18日），尤其是「7月25日新月起的一週」戀情進展快速，約兩個月的戀愛能量高峰，值得你好好珍惜。

工作運｜關鍵字：品牌塑造

你上半年努力耕耘的成果，開始受到關注。這時要更精緻地展現自己的魅力與能力。無論是提案、簡報還是自我介紹，請毫不保留地展現個人特色，舞台就在眼前。

處女座（8/23～9/22）

戀愛運｜關鍵字：放下堅持

「原來，我也可以撒嬌一下」學會放鬆和相信對方，是下半年戀愛關鍵。戀愛運在生日季（8月23日～9月22日）與金星期間（9月19日～10月13日）達到高點。8月23日與9月22日的處女座新月，更可能讓你邂逅真心人，只要稍微卸下防備，感情將水到渠成。

工作運｜關鍵字：主動出擊

你上半年所得到的肯定，需要進一步穩固。主動展現能力，別再低調了！這段期間適合自己爭取機會，不要等人來找你，行動力將直接決定你的成就。

天秤座（9/23～10/22）

戀愛運｜關鍵字：價值觀契合

「哇，我也這麼想耶！」與某人不約而同的共鳴，將是戀愛萌芽的起點。桃花旺期為生日季（9月23日～10月22日）與金星進駐期間（10月14日～11月6日），尤其是「10月21日新月」當天，戀愛運勢最旺。與你聊得來、sense契合的人，將急速拉近距離。

工作運｜關鍵字：視野拓展

你的上半年成果可望延續到新的領域。跳脫慣性、換個角度看世界，會發現更多可能。建議留意產業趨勢或異業跨界靈感，將帶來下一波職涯創新突破。

天蠍座（10/23～11/22）

戀愛運｜關鍵字：戀愛的平衡感

「咦？這樣的距離剛剛好耶」你將找到一段舒服自在的關係節奏。戀愛機運旺盛期為生日季（10月23日～11月22日）與金星進駐（11月7日～11月30日），其中11月20日新月最為關鍵。試著放下控制慾，隨性地愛，反而會有更美好的展開。

工作運｜關鍵字：勇於挑戰

上半年發現了潛能，下半年就放手去做吧！就算挑戰讓你感到不安，也不要選擇退縮，這是突破極限、刷新職涯的新起點。

射手座（11/23～12/21）

戀愛運｜關鍵字：做自己最可愛

「跟這個人在一起，好自在！」一段讓你能毫無壓力地做自己的感情，即將開展。戀愛強運期為生日季（11月23日～12月21日）與金星期間（12月1日～12月24日），12月20日新月將是浪漫巔峰。放鬆做自己，自然就能吸引對的人靠近。

工作運｜關鍵字：創意玩心

將上半年閃過的靈感化為實際成果，盡情發揮創意吧！此時期最適合「玩中帶做」，你的熱情與靈活思維會成為打開新局的鑰匙。

摩羯座（12/22～1/19）

戀愛運｜關鍵字：敞開心房

只要你願意說出真心話，感情將會產生奇蹟般的變化。戀愛能量上升期為7月11日滿月起的一週與生日季（12月22日～1月19日），其中金星進入摩羯座的12月25日至31日是戀愛高峰。暫時放下「認真模式」，讓感情更有呼吸空間吧！

工作運｜關鍵字：強化專長

你上半年打下的基礎，將轉化為下半年的優勢武器。別怕聽讚美，那些正是你該發揮的實力所在。未來幾個月是讓你的職涯能力「發光發熱」的階段，請勇敢站上舞台！

水瓶座（1/20～2/18

戀愛運｜關鍵字：當下的我

與其迎合他人，不如愛得像自己。找回屬於你獨一無二的戀愛方式。戀愛能量高峰期為8月9日「水瓶座滿月」起的一週，此外，10月15日後冥王星順行也將加強愛情運。勇敢去享受屬於你的戀愛節奏吧！

工作運｜關鍵字：直覺閃現

上半年累積的實力與靈感，現在可以一口氣爆發。別壓抑那些「天外飛來」的點子，靈感就是你最強大的武器，趕快實作實現吧！

雙魚座（2/19～3/20）

戀愛運｜關鍵字：自我成長

「我好像變得不一樣了」一段戀情，將讓你有明顯的內在成長。戀愛運最強在9月8日「雙魚座滿月」起的一週，同時獅子座月也不錯。記得傾聽心的聲音，透過溫柔的交流讓愛滋長。

工作運｜關鍵字：勇敢跨出

上半年萌芽的想法，如果一直放著不做，就太可惜了！只要踏出第一步，就會發現未來的路其實已經鋪好了。別等，行動就是契機。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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