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館長曝6天上海行目標「轉移大罷免焦點」：已達成且非常成功

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YouTube）

▲館長形容自己像「坦克車」站在第一線，替在野陣營承受砲火。（圖／翻攝自館長YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢的中國6天直播行程畫下句點，過程中以他個人視角的所見所聞、各種發言，在台灣都掀起熱烈討論，館長感謝大家的支持，整趟旅程很開心也很滿意，且這次的中國行目的也已經達成了，「就是我想要轉移大罷免的焦點，讓砲火全部都對我，我覺得非常好。」

館長坦言，這趟旅程的目的已經達成，而且非常成功，就是想要轉移大罷免的焦點，「讓大家的砲火全部對我，但我來了，這段時間注意力都放在我身上，我覺得這非常好，全部人都打我一人，他們就沒空去打其他人，我就像是一個坦克擋在前面，我相信這段時間會有所改變。」

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館長已經預料，回台將面對大量批評與攻擊，許多人「磨刀霍霍等著宰我」，並提及台灣即將進行的「大罷免」是「台灣最大災難」，自己將全力投入反罷免行動，無論是否需要站上街頭，都已做好心理準備，「重要的就是不能大罷免，大罷免真的不能過。」

館長15日晚間回台，受訪時也提到，接下來將全力投入反罷免運動，若有需要他一定會站出來，「這是接下來最重要的事！」

針對外界質疑他赴陸接受招待或享有特權，館長再三強調「沒有拿半毛錢」，行程全程自費。他透露，這次旅程讓他看見一個不同以往認知的大陸，「原以為水深火熱，結果一切都是民進黨的謊言」，對當地的建設、生活水平、人民熱情都留下深刻印象，並說「大陸最美麗的風景是人，就跟台灣一樣。」

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