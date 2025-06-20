中捷砍人案洪淨再提上訴「恐嚇危安」先被駁回　再羈押2個月

▲台中捷運兇嫌洪淨近日求交保遭拒。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中捷運隨機砍人案兇嫌洪淨一審被判10年刑期、二審改判9年9月，近日再上訴最高法院，但除了殺人未遂可上訴，恐嚇危安罪（遭判刑1年半）為本刑最低3年以下，因為不能再上訴，已遭台中高分院駁回，洪淨先前當庭請求交保，也被高分院駁回，自16日起延押2月。

洪淨於2024年5月21日，持菜刀、2把水果刀進入中捷包廂，砍傷呂姓高中生、「長髮哥」許姓男子，檢方查出，洪男因家庭、求學因素，對世界產生不滿及憤怒，想藉由殺人讓全國民眾看見自己，選定捷運車廂犯案，非臨時起意，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌起訴洪男，請求從重量刑。

一審合議庭審酌，洪屬於計畫性行凶，他事先購買兇刀、配戴止滑手套，前往捷運末節車廂，避免遭受後方攻擊，並在車廂內持20公分的長刀，攻擊被害人胸腔、頭、面部等高度危險部位，公共危險安全罪部分判刑1年6月、砍呂姓高中生部分依殺人未遂處7年10月、許男部分依殺人未遂判6年8月，應執行10年有期徒刑。

二審台中高分院認為，洪淨犯下2殺人未遂、1恐嚇公眾總計3罪，考量洪與呂達成和解，原判決處7年10月，改判7年6月，其餘2罪上訴駁回，合併降低3月徒刑，改判9年9月。

洪淨應不符判決再次提起上訴三審，應其中一項恐嚇危害公眾罪，為本刑3年以下刑期之罪，不得上訴第三審。台中高分院認為，前述洪淨所犯罪名中恐嚇危安，依刑事訴訟法所示，法律上不允許，應予駁回。

洪淨羈押期滿，請求交保。台中高分院表示，被告既經本院判處罪刑，可預期判決之刑度既重，其為規避刑罰之執行而妨礙審判程序進行之可能性增加，自仍有相當理由認有逃亡之虞，綜合考量後，有繼續羈押之必要，應自6月16日起，延長羈押期間2月。