　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

樹德科大宿舍變日月光員工住！掀學生反彈聲浪　校方發聲曝原因

▲▼ 高雄樹德科技大學。（圖／翻攝自Google地圖）

▲高雄樹德科技大學公告一宿將租給日月光企業使用，引發議論。（圖／翻攝自Google地圖）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄樹德科技大學19日公告，表示學生宿舍將租給日月光企業，作為員工宿舍使用，原本住在一宿的學生會安排搬遷至其他宿舍，引發學生不滿「像是被趕出去」。對此，樹德科大解釋，校方因應少子戶趨勢，並為提升使用效率，因此透過產學合作方式轉型為企業員工宿舍。

樹德科大聲明全文如下：

針對此次宿舍搬遷引發疑慮，學校深感重視。此次搬遷的起因，係因應少子化趨勢，為提升宿舍空間使用效率，學校規劃整體環評估境活化作業，預計將使用29年的第一宿（男生宿舍）進行整修更新，並透過產學合作的方式，轉型為企業員工宿舍，以此同時創造學生實習與就業機會，亦協助企業解決住宿需求。

然在此過程中，因資訊傳遞未臻周全，造成部分學生產生疑慮與誤解，對此學校深感抱歉，並誠摯向所有受影響的學生及家長致歉。目前學校正積極與學生溝通說明，並已採取多項具體措施，務求保障學生的住宿權益。說明如下：

一、住宿安排保障：
原本已登記入住第一宿的同學，將統一安排至第三宿，學校保證每位學生皆有房間可住。同學們若有包房需求，學校也會協助安排。考量暑假將至，針對尚未完成搬遷的行李，已在第三宿規劃專區供暫置使用，並多次提醒同學，貴重物品請務必自行妥善保管，避免留置宿舍內。

二、住宿文化融合：
考量不同國籍學生的文化與生活習慣差異，搬遷後房間安排均盡可能與臺灣學生共同居住，以促進文化交流與彼此理解。至目前為止，所有提出換宿申請的同學，皆順利與臺籍學生共同居住。

三、停車證調整與退費：
針對停車證異動事宜，住服組已統一彙整名單，協助學生將原本的東側停車證轉換為第三宿地下室使用證，並將辦理退費作業，具體退費方式將另行公告通知。

四、餐飲服務優化：
為提升學生住宿生活品質，學校正積極擴大第三宿餐廳之招商，期望為住宿學生帶來更多元且優質的用餐選擇。

目前係在校內評估作業階段，我們會充分了解學生的需求，納入學生建議，並加強溝通，待有共識後才會進行下一階段的規劃。學校始終以學生權益與學習生活品質為首要考量，同學們意見學校會充分理解。對於此次溝通上的不足，我們會持續檢討改進，未來也將更加審慎周延地推動各項校務措施，與全體師生一同攜手前行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸2地
苗栗800kg狗肉場！　滿地動物殘肢堆疊
音樂祭停辦「賴帳不退費」　主理人遭通緝
納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋
淡水火警1死3傷！竟是製毒工廠
台鐵車庫發生「閃爆事件」　檢查員釀禍將懲處
觸身球大場面！　大谷翔平也被砸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑幫「新板」連線！合組詐團水房　小弟吞百萬...慘被拿刀割肉

音樂季停辦！知名市集LA RUE文創「賴帳不退費」　主理人遭通緝

新北機車迴轉被撞！波及無辜女騎士　賓士休旅車肇事...跑了

高雄17歲少年拿1500「要母幫租屋」　痛毆親媽「安全帽爆頭」

淡水火警1死3傷！製毒工廠搜出喪屍煙油　2嫌開車落跑被收押

彰化大叔超癡情！匯3萬給敘利亞老婆　「被騙也甘願」罵女兒不孝

台中男自撞分隔島翻車　整路「左右飄移」恐怖駕駛畫面曝

彰化女燃信紙！男友3天沒睡崩潰...點火燒棉被　情侶這下慘了

樹德科大宿舍變日月光員工住！掀學生反彈聲浪　校方發聲曝原因

3歲兒大便褲子上「愛的小手暴打」拖地猛踹　狠父殺人未遂罪重判

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【一抽入魂】男抽兵種抽中「海軍陸戰隊」全場歡呼！

黑幫「新板」連線！合組詐團水房　小弟吞百萬...慘被拿刀割肉

音樂季停辦！知名市集LA RUE文創「賴帳不退費」　主理人遭通緝

新北機車迴轉被撞！波及無辜女騎士　賓士休旅車肇事...跑了

高雄17歲少年拿1500「要母幫租屋」　痛毆親媽「安全帽爆頭」

淡水火警1死3傷！製毒工廠搜出喪屍煙油　2嫌開車落跑被收押

彰化大叔超癡情！匯3萬給敘利亞老婆　「被騙也甘願」罵女兒不孝

台中男自撞分隔島翻車　整路「左右飄移」恐怖駕駛畫面曝

彰化女燃信紙！男友3天沒睡崩潰...點火燒棉被　情侶這下慘了

樹德科大宿舍變日月光員工住！掀學生反彈聲浪　校方發聲曝原因

3歲兒大便褲子上「愛的小手暴打」拖地猛踹　狠父殺人未遂罪重判

抹再貴保養品都沒用！加速衰老的5大原因　做不好老更快

9年前看詹皇驚奇逆襲奪冠　哈利伯頓興奮迎G7：相信自己的努力

快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸2地

「巴氏量表」修法半年未實施　陳菁徽籲勿跳票：最晚7月要上路

快訊／美西線今日開始多數船公司都降到2500美元　歐洲線7/1調漲

越來越多「1人跟團出國」　過來人曝1差異：會貴數千到萬元

愛犬接回前一刻「遭職員失手摔斷腿」！　韓藝瑟心疼曝術後照

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁　奶油控必點明太子鮭魚麵超濃郁

大谷再遭觸身球！右肩紅腫　賽後處理大喊「好痛！」

讚女乘客「身體好香」　陸司機「被檢舉性騷擾」喊冤：想買洗衣精

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

社會熱門新聞

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

樋口飯糰老闆娘回嘴11字　女房東理智線斷裂

一剪高壓電…整條街全黑　賊嚇自首

即／李正皓電視台外遭辣椒水攻擊　警方全力追查中

老總養特助當小三給80萬義大利血拼

高三畢業生偷拍女同學裙底　手機藏13部不雅片

黃國昌公開「示範帶」遭北檢分案調查

小姑險被謀財害命　大舅消失3年遭盜千萬

帝寶貴婦黑歷史起底！　靠一張嘴坑殺營造老闆4億

呂秋遠孩子生母現身　為作家H出庭辯護

北市忠孝橋連環碰！男吸喪屍煙彈一路撞

想詐保4千萬！男大生雙腳泡乾冰10hrs截肢　同學合謀G了

更多熱門

相關新聞

高雄市府產業界跨局處演習　提升應變協調

高雄市府產業界跨局處演習　提升應變協調

高雄市消防局為有效應對高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，於今（20）日在楠梓科技產業園區盛大舉行了一場跨局處聯合搶救演習。市長陳其邁親自率領市府團隊與園區內廠商共同參與，展現了政府與產業界攜手合作的強大防災實力。

麵屋、刺青店全收購！　建商每坪百萬收鹽埕73年老透天

麵屋、刺青店全收購！　建商每坪百萬收鹽埕73年老透天

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

即／高雄西子灣驚見粉衣女屍！

即／高雄西子灣驚見粉衣女屍！

即／高雄午後炸雷雨！強風颳倒路樹砸2車

即／高雄午後炸雷雨！強風颳倒路樹砸2車

關鍵字：

高雄樹德科大學生宿舍日月光員工宿舍

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我吃不了委屈

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面