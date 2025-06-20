樹德科大宿舍變日月光員工住！掀學生反彈聲浪　校方發聲曝原因

▲高雄樹德科技大學公告一宿將租給日月光企業使用，引發議論。（圖／翻攝自Google地圖）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄樹德科技大學19日公告，表示學生宿舍將租給日月光企業，作為員工宿舍使用，原本住在一宿的學生會安排搬遷至其他宿舍，引發學生不滿「像是被趕出去」。對此，樹德科大解釋，校方因應少子戶趨勢，並為提升使用效率，因此透過產學合作方式轉型為企業員工宿舍。

樹德科大聲明全文如下：

針對此次宿舍搬遷引發疑慮，學校深感重視。此次搬遷的起因，係因應少子化趨勢，為提升宿舍空間使用效率，學校規劃整體環評估境活化作業，預計將使用29年的第一宿（男生宿舍）進行整修更新，並透過產學合作的方式，轉型為企業員工宿舍，以此同時創造學生實習與就業機會，亦協助企業解決住宿需求。

然在此過程中，因資訊傳遞未臻周全，造成部分學生產生疑慮與誤解，對此學校深感抱歉，並誠摯向所有受影響的學生及家長致歉。目前學校正積極與學生溝通說明，並已採取多項具體措施，務求保障學生的住宿權益。說明如下：

一、住宿安排保障：

原本已登記入住第一宿的同學，將統一安排至第三宿，學校保證每位學生皆有房間可住。同學們若有包房需求，學校也會協助安排。考量暑假將至，針對尚未完成搬遷的行李，已在第三宿規劃專區供暫置使用，並多次提醒同學，貴重物品請務必自行妥善保管，避免留置宿舍內。

二、住宿文化融合：

考量不同國籍學生的文化與生活習慣差異，搬遷後房間安排均盡可能與臺灣學生共同居住，以促進文化交流與彼此理解。至目前為止，所有提出換宿申請的同學，皆順利與臺籍學生共同居住。

三、停車證調整與退費：

針對停車證異動事宜，住服組已統一彙整名單，協助學生將原本的東側停車證轉換為第三宿地下室使用證，並將辦理退費作業，具體退費方式將另行公告通知。

四、餐飲服務優化：

為提升學生住宿生活品質，學校正積極擴大第三宿餐廳之招商，期望為住宿學生帶來更多元且優質的用餐選擇。

目前係在校內評估作業階段，我們會充分了解學生的需求，納入學生建議，並加強溝通，待有共識後才會進行下一階段的規劃。學校始終以學生權益與學習生活品質為首要考量，同學們意見學校會充分理解。對於此次溝通上的不足，我們會持續檢討改進，未來也將更加審慎周延地推動各項校務措施，與全體師生一同攜手前行。