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實戰演練！高雄強化複合型災害應變　守護市民與產業安全

▲▼高雄市消防局為有效應對高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，於今（20）日在楠梓科技產業園區盛大舉行了一場跨局處聯合搶救演習。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市消防局為有效應對高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，於今（20）日在楠梓科技產業園區盛大舉行了一場跨局處聯合搶救演習。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市消防局為有效應對高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，於今（20）日在楠梓科技產業園區盛大舉行了一場跨局處聯合搶救演習。市長陳其邁親自率領市府團隊與園區內廠商共同參與，展現了政府與產業界攜手合作的強大防災實力。

本次演習模擬日月光K24主建物及氮氫混合站遭遇強震引發化學災害事故。演練項目多元且貼近實戰，包括：人命搶救、消防機器人防護射水、鋼瓶處理砲車回收作業、化學槽車洩漏處理及除汙善後處理。值得一提的是，演習中也實際運用了多項先進防災工具，例如無人機進行即時影像監控和3D建模技術，大幅提升了現場資訊掌握與決策效率。

▲▼高雄市消防局為有效應對高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，於今（20）日在楠梓科技產業園區盛大舉行了一場跨局處聯合搶救演習。（圖／記者吳世龍攝）

此次演習充分展現了高雄市府跨局處聯防體系的高效率與高協調性。各相關局處緊密配合，包括經發局提供重要的工業管線圖資、工務局協助提供地下管線資訊、水利局進行下水道圍堵及監測作業，環保局則負責現場空污監測、警示發布及後續的化學品洩漏處置，充分驗證了市府跨局處聯防體系在緊急事件中的高效率與高協調性。

▲▼高雄市消防局為有效應對高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，於今（20）日在楠梓科技產業園區盛大舉行了一場跨局處聯合搶救演習。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁市長表示，高雄市正積極轉型為科技產業重鎮，因此產業園區安全一直是市府的重點工作。他強調，透過本次跨局處搶救演習，不僅展示了先進的科技運用，更強化了各單位之間的協調與默契，同時也提升了廠商自衛消防編組及區域聯防的應變能力，進一步強化了產業環境的公共安全。

▲▼高雄市消防局為有效應對高科技產業園區可能面臨的化學品洩漏及火災等複合型災害風險，於今（20）日在楠梓科技產業園區盛大舉行了一場跨局處聯合搶救演習。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市政府表示，未來將持續推動各項科技防災的深化及相關訓練演習，期望與產業界共同構築起更強大的安全防護網，確保產業持續發展的同時，也全面保障市民的生命財產安全。

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