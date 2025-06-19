恐怖人妻下藥毒翻丈夫！　趁他斷氣前「割手臂肉餵狗」失血而死

▲ 俄羅斯籍妻子斯薇特蘭娜・巴圖科娃被指控以廚刀殺害丈夫，並切下他手臂上的肉餵給夫妻倆飼養的鬥牛犬吃。

圖、文／CTWANT

2016年，西班牙旅遊勝地馬約卡島（Mallorca Island）曾發生一起令人震經的命案，一名德國籍男子被發現死在當地的自家豪宅中，屍體左手臂的肉還被家中豢養的鬥牛犬吃掉。他的俄羅斯妻子雖極力宣稱丈夫是被鬥牛犬襲擊而死，但屍檢結果仍指向這名男子是被妻子殺害，這名女子最終也因此入獄服刑。她在2020年針對此案進行上訴，案經數年重審，近日西班牙法院仍宣布維持原判，即這名女子需要因為殺害自己的丈夫服刑14年。

綜合外媒報導，這起發生在2016年的兇案，死者是66歲德國籍男子霍斯特・漢斯‧亨克斯（Horst Hans Henkels），他被發現陳屍在與妻子同住的馬約卡島度假豪宅中，遺體不僅倒臥在血泊中，身上有多處刀傷，左手手臂的肉還大片缺失到可以見骨，疑似遭到夫妻倆共同豢養的美國斯塔福郡鬥牛犬吃掉，畫面相當駭人。

▲ 被殺害的霍斯特・漢斯‧亨克斯。（圖／翻攝FB／Horst Henkels）

死者的俄羅斯籍妻子斯薇特蘭娜・巴圖科娃（Svetlana Batukova）被發現時，同時具有酗酒以及吸毒的徵象，她事後宣稱，丈夫是因為遭到愛犬攻擊才死亡。不過法醫在進行過屍檢後指出，亨克斯死於刀傷造成的失血過多。

調查指出，亨克斯與巴圖科娃在交往了2年後結婚，但在兇案發生前幾個月，曾經有過夫妻倆因為家暴問題報警的紀錄。此外，亨克斯在遇害前不久剛接受了氣管手術，因此幾乎無法講話、無法求救。

調查認為，巴圖科娃先引誘丈夫服下藥物，趁對方無法動彈之際，以廚房的刀具對他猛刺多刀，最終導致他失血過多而死。更令人毛骨悚然的，是警方認為亨克斯遺體左手臂上缺失的肉，是巴圖科娃一點一點用刀切下，並且餵給他們的家狗吃掉，而當時亨克斯可能尚未因為失血過多而完全斷氣，因此這場謀殺是一場「漫長的折磨」。

另外，在案件初審期間，曾有證人出面指稱，巴圖科娃曾試圖以金錢收買第三方謀害丈夫，但不了了之後才親手行兇，顯示有預謀犯案的跡象。法官痛批此案手法殘忍，且兇嫌犯後毫無悔意，拒絕任何減刑與重審要求，判處巴圖科娃14年有期徒刑。

2020年，巴圖科娃在服刑中對本案判決提出上訴，主張審判過程有瑕疵、證據不足。然而西班牙法庭近日駁回了她的上訴，維持原判，判她將為本案服刑14年。

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