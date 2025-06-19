台人搶避險！iPhone16竟熱銷缺貨　SOGO爆百萬金條訂單

▲國際局勢變動，黃金成了許多人心中避險工具。（示意圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

隨著美國總統川普推動的關稅政策衝擊全球經濟氛圍，再加上中東局勢升溫，以色列與伊朗間的緊張情勢引發投資人避險行為，遠東SOGO透露，近期已接獲多筆高額金條訂單，其中單筆最高達新台幣250萬元，顯示民眾對實體資產的需求明顯升溫。

SOGO指出，受美中貿易摩擦影響，進口服飾價格已有明顯波動，尤其中國製女鞋的報價上調約10%至15%，導致消費者購買意願略受影響。

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▲預計於9月推出的iPhone新機型，售價可能上調。（示意圖／記者林敬旻攝）

至於3C產品方面，SOGO分析，自川普於今年4月宣布推動對等關稅措施後，原本銷售疲軟的iPhone 16銷量明顯回升，近幾個月業績成長了2至3成，甚至部分型號出現缺貨情形。

展望未來，SOGO預估，受匯率波動與全球供應鏈變化影響，蘋果預計於9月推出的新機型可能面臨售價上調風險，調幅可能落在15%至20%之間，等同每支手機漲價約新台幣5000至8000元。因此，SOGO建議消費者可把握年中慶優惠時機，提早入手心儀機型或商品。

除了電子產品與時尚產業面臨漲價壓力，國際政治風險也讓實體黃金的保值功能再次受到關注。根據SOGO觀察，民眾避險需求明顯上升，光是上週就接獲多筆百萬金條的採購需求，凸顯地緣政治動盪對市場信心的衝擊。