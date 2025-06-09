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持續「囤」金！陸央行黃金儲備7連增　市場看好價格前景

▲▼金條,黃金。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲陸央行公佈最新官方儲備資產數據，連續七個月增持黃金。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

綜合近段時間黃金市場價格走勢，大陸國家外匯管理局近期公佈的數據顯示，截至2025年5月末，大陸央行黃金儲備報7383萬盎司（約2296.37噸），環比增加6萬盎司（約1.86噸），連續第七個月實現增持，累計增持量達103萬盎司，主要市場看好黃金價格前景，也符合市場期待。

陸媒《新浪財經》報導稱，另據外匯儲備規模，截至2025年5月末，外匯儲備規模為32853億美元，較4月末上升36億美元，升幅為0.11%。

外匯管理局表示，5月，受主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟增長前景等因素影響，美元指數小幅震蕩，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

2025年國際金價漲勢迅猛，4月22日一舉突破3500美元，觸及歷史最高交易價格。進入5月後，黃金價格震蕩幅度加大，單日猛漲猛跌情況時有出現，但月內COMEX黃金期貨、倫敦現貨黃金整體表現強勁。

有分析人士指出，從優化國際儲備結構，穩慎扎實推進人民幣國際化，以及應對當前國際環境變化等角度出發，人民銀行增持黃金仍是大方向。

東方金誠首席宏觀分析師王青看來，「人民銀行連續增持黃金，整體符合市場預期。」5月關稅戰降溫，避險需求弱化導致國際金價出現小幅調整。

他進一步分析，當月人民銀行繼續增持黃金，主要原因是美國新政府上台後，全球政治、經濟形勢出現新變化，國際金價有可能在相當長一段時間內易漲難跌。「這意味著從控製成本角度出發暫停增持黃金的必要性下降，而從優化國際儲備結構角度增持黃金的需求上升。」

此外，中國黃金協會發佈的數據顯示，2025年一季度，國內原料產金87.24噸，同比增長1.49%。同期我國黃金消費量290.49噸，同比下降5.96%，其中黃金首飾134.53噸，同比下降26.85%；金條及金幣138.018噸，同比增長29.81%。

黃金價格走勢，市場普遍看好其未來表現。世界黃金協會認為，黃金價格仍有上漲潛力，高盛更是預測，到明年中期黃金價格將達到4000美元/盎司，黃金將是更安全的對沖工具。

儘管近期黃金ETF出現資金淨流出，但市場普遍認為這並不影響黃金的長期配置價值。廣發證券和華創證券的分析師均指出，當前全球各類不確定性依然存在，黃金的交易可能尚未結束，不僅具備絕對價格上漲空間，還能降低資產組合波動率，具有重要配置價值。

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